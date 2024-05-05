神耆小子｜與妙音龍子冼靖峰談情 羅毓儀躍升女一玩pink lady造型

TVB劇《神耆小子》找來影帝鄭則士和「三太」樊亦敏合作，年輕演員則有「妙音龍子」冼靖峰及無綫「御用學生妹」之稱的羅毓儀(Yuki)飾演一對。之前多以客串身份或少女版角色亮相劇集的Yuki，這次終於擔大旗躍升女主角系列，並會與冼靖峰發展感情線。

劇情講述不打不相識的二人，因為一宗騙案結緣，Yuki飾演的多多，更是相關騙案幕後黑手，且背後藏有不少秘密，令一鳴對多多留下極差的印象……為了給觀眾帶來新鮮感，Yuki稱：「除咗會以色彩鮮豔嘅短打造型上陣，頭髮仲加咗shocking pink highlight，希望可以為外表增添玩味。」