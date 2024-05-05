神耆小子｜與妙音龍子冼靖峰談情 羅毓儀躍升女一玩pink lady造型

TVB劇《神耆小子》找來影帝鄭則士和「三太」樊亦敏合作，年輕演員則有「妙音龍子」冼靖峰及無綫「御用學生妹」之稱的羅毓儀(Yuki)飾演一對。之前多以客串身份或少女版角色亮相劇集的Yuki，這次終於擔大旗躍升女主角系列，並會與冼靖峰發展感情線。
劇情講述不打不相識的二人，因為一宗騙案結緣，Yuki飾演的多多，更是相關騙案幕後黑手，且背後藏有不少秘密，令一鳴對多多留下極差的印象……為了給觀眾帶來新鮮感，Yuki稱：「除咗會以色彩鮮豔嘅短打造型上陣，頭髮仲加咗shocking pink highlight，希望可以為外表增添玩味。」
39歲傅嘉莉演青澀學生妹
近年在劇集中屢見突破的傅嘉莉，這次飾演鄭則士的戲中女兒，生性溫馴的她方，原本與蕭正楠愛得熾熱，可惜因為鄭則士嫌棄蕭而棒打鴛鴦，女方後來被逼嫁給別人，最終更遭老公背叛離婚收場。
失婚後，傅嘉莉由昔日的「軟弱千金」變成「獨立女性」，誓要靠自己雙手創一番事業，因而與鄭則士多番起衝突，而為配合角色，傅嘉莉說：「今次收起性感、主力以簡潔清爽造型示人。由於劇集將穿插不少她與蕭正楠昔日的戀愛甜蜜畫面，其中一幕傅嘉莉更會以學生妹造型上陣，39歲的她，穿上藍白色校服配以青澀笑容令人眼前一亮。