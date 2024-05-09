神耆小子｜鄭則仕俾心心手勢考起 樊亦敏被吳子沖抱起怕羞愈叫愈走

鄭則仕(Kent哥)、樊亦敏、冼靖峰、羅毓儀、吳子沖等今日到紅磡出席《神耆小子》宣傳活動，適逢鄭則仕、樊亦敏、冼靖峰、羅毓儀及莊鍶敏都是5月生日，大會安排了一個大蛋糕，為多位5月之星慶祝。 活動上影大合照時，羅毓儀著Kent哥做出心心手勢，但Kent哥就比這個心心手勢考起，之後羅毓儀再教她擺出心心手勢，而在旁的樊亦敏就幫Kent哥做另一款動作。

曹永廉下盤唔穩 在玩遊戲時，幾位藝人分成幾組，並需要其中一方需要抱住另一個人行過幾個車軚。冼靖峰輕鬆抱起羅毓儀完成任務，但當換到曹永廉要抱起傳嘉莉時，縱使曹永廉紮行馬都好，但他似乎下盤比較約，當傳嘉莉跳上他身後時，多次企不穩，搞到傅嘉莉向後跌。冼靖峰及羅毓儀先後逞纓要孭起Kent哥，但Kent哥深怕自己身形壓倒其他人不停耍手擰頭，最後由冼靖峰與一眾男士合成抱起Kent哥才成事。

樊亦敏忽然怕醜 不過，最好笑莫過於是樊亦敏，當她以花生友姿態在旁評價冼靖峰及曹永廉的表現時，蔡國威要求她由吳子沖抱起，搞到樊亦敏突然不知如何是好，更謂自己就算減了磅依然非常重，甚至愈叫愈走。 吳子沖超細心 由於吳子沖在劇中是扮演與樊亦敏傳緋聞的小鮮肉，吳子沖在活動上一度除衫騷一騷手臂示意自己夠力，之後更主動上前著樊亦敏放心，最後在眾人威迫之下，樊亦敏只好乖乖就範。吳子沖就輕鬆抱住樊亦敏完成任務，而更非常細心單腳跪下，讓樊亦敏坐著他的大髀再起身。