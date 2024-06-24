祥仔 思捷率10強學員到將軍澳中心 為《福祿壽訓練學院》扮嘢王名銜拉票

王祖藍、李思捷及阮兆祥等，時隔六年再合體「福祿壽」，主持綜藝節目《象牙世家古象牙工藝品呈獻：福祿壽訓練學院》。昨日祥仔與思捷化身導師，帶領24位學員爭奪「扮嘢王」寶座，更拉大隊到將軍澳中心，為「今個新地扮嘢王」拉票。學員在活動中帶來最拿手的「扮嘢」絕活，生動活潑又似模似樣的盞鬼演出，令全場觀眾反應熱烈、笑聲不斷。
思捷、祥仔聯同兩名「辦工室助理」陳懿德(德德)、郭珮文(Juliana)，加上九位「扮嘢界」10強學員，包括林樂熙、周百恩、趙頌宜、陶大衛、彭建豪、黃建東、陳柏曦、關嘉敏和葉泓聲，齊集將軍澳中心舉行《福祿壽訓練學院》十強見面會，兩人又宣布：「節目神還原何伯何太，掀起網絡熱話，近期更成為周末收視之冠，獲得收視佳績，多謝觀眾對節目的支持。」
祥仔 思捷傳授扮嘢心得
隨後13人聯同節目監製和新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司鍾秀蓮女士拍攝大合照。而見面會先有「辦工室助理」德德、Juliana，為晉級學員送上打氣說話，再由兩位導師思捷和祥仔，即場傳授決賽貼士，贈予一眾學員。決賽舉行在即，學員亦回顧參賽時點滴，分享自己成長的地方，並透露各自如何積極備戰「扮嘢王」。
10強施展渾身解數拉票
是次活動除了讓學員們與現場觀眾近距離見面，更特設拉票表演環節，學員們施展渾身解數，為的就是爭奪現場觀眾歡心，然後由觀眾投選自己心中最喜愛學員，得票最高者，可獲得「今個新地扮嘢王」的名銜。
於拉票表演中，更有學員扮演天王巨星如劉德華《天若有情》、王菲《夢中人》等經典造型，亦有人帶來扮聲和跳舞模仿。至於10強之一的吳兆麟，因為工作未能現身拉票活動，不過亦專門拍片隔空「參賽」，誠意十足。
此外，學員除神還原眾名人紅星的聲線和神情舉止，他們在裝扮上亦落足心思，例如模仿港姐冠軍，披上紅袍和后冠權杖繞場一周。還有模仿近期超人氣日本女子舞蹈團體Avantgardey的招牌校裙與bob頭假髮跳舞等，神似程度爆燈，令見面會猶如一場巨星雲集的表演騷。