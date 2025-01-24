祥賭必贏專訪｜張繼聰阿Sa蔡卓妍人生最大賭博做藝人 市道不景反轉傳統博一鋪

入戲院看賀歲片曾是一代人的成長回憶，然而，近年已少有開宗明義的賀歲笑片令人拍案叫絕，加上外遊避年和北上消費，今年曾一度出現冇賀歲片的危機，臨近下旬才陸續埋班開戲。其中一部是由蔡卓妍(阿Sa)和張繼聰主演《祥賭必贏》，拍過不少賀歲片的阿聰坦言去年市道麻麻，「真的要每個人都很用心做好套戲，不能求其，像以前好景，拍甚麼都有人看。時代轉變，我都要提自己，真的落足心機，才有機會留低。」電影圍繞賭博，兩人強調絕非《賭神》、《賭俠》路線，反而是從戒賭談人生如賭博，笑得貼地又不乏反思。

輸錢感罪疚 張繼聰和阿Sa在戲裡演夫妻，太太是病態賭徒，丈夫卻憎恨賭錢。現實中阿Sa也是「賭后」，「基本上這套戲只有我一個人識賭，他們完全一頭霧水。」阿聰笑言，父母和太太都喜歡打麻雀，唯獨他卻沒半點興趣，「讀書時跟同學玩估錢遊戲，輸幾十元已有很大罪惡感，害怕被媽媽罵；滿了18歲跟父母上賭船也不享受，「自己玩咗幾百元都覺得好癲，我用500蚊買波鞋，真的有對鞋可穿，輸了就甚麼都沒有。」嫌打牌有太多細節要記，寧願集中「腦力」睇劇本記台詞。不過，他又未至於像角色般討厭賭博，過年也會陪家人玩，甘心樂意做「魚腩」派錢。 評Stanley、Jer、Jeremy打牌技術 阿Sa直言喜歡打麻雀，圈中麻雀腳包攬老中青，由後輩MIRROR成員到長輩級的拉姑都曾在麻雀枱上切磋，論到最好手氣的首選Kenny(關智斌)和Yumiko(鄭希怡)。至於在戲中的弟弟邱士縉(Stanley)，她笑言，「之前看過他演《大叔的愛》，覺得高大靚仔很不錯，其實我跟Stanley私下打過麻雀，還有Jer(柳應廷)、Jeremy(李駿傑)都有打過，覺得幾搞笑；但打麻雀一般般，要練習下，而他在戲裡真的像我細佬。」她又大爆3位鏡仔的牌技，「Jer就OK啦，Jeremy真的勁。」

人生如賭博 《祥賭必贏》以賭博為題材， 卻不局限於賭枱上，張繼聰直言，「我覺得人生就是一場賭博，即使你不好賭或不去澳門賭錢，有時你泊車沒有錶位，會博一博泊車食個快飯，又或者你不認識一個人，但又有點好感想發展一下，都算賭博。我人生最大賭博就是做歌手演員，(阿Sa：簡直是賭命)，你覺得自己贏了，其實枱底輸到阿媽都不認得。」他強調這戲有別於一般搞笑賭片，在笑料背後，滲入對應時代的反思，「如果為了值得的人或事，是否可博一博？尤甚現今世代艱難，是否應吸口氣all-in？」

同坐一條船 阿Sa指今次班底難得，包括演中韓混血Oppa的朱栢康(朱康)、演失明病態賭徒的岑珈其等。導演羅耀輝曾執導《望月》和《幸運是我》，過去曾是不少電影如《玻璃樽》的編劇之一，也是《I.T狗》系列的監製，「大家都是癲的，導演又可以不控制，只要跟住框架就可自由發揮，很久沒試過，好正。」張繼聰碰上朱康，爆笑場面更是一發不可收拾，考驗阿Sa的忍笑功力，其中一場看著兩人鬧交的戲，忍笑很辛苦。阿聰最深刻是結局的大場面，「坦白講，我預料肯定有人覺得是暴走，但新年不暴走，要等幾時才暴走？其實是博一博，事後我都問導演，會否拍多一個較安全的版本，但導演話大家同一條船，不用再拍了。」 他形容結尾顛覆了傳統賀歲片的格局，本來設定演奸角的朱康，跟他演的忠角，將會來過大反轉，相信可為觀眾帶來新鮮感。

好景不再 雖說是賀歲笑片，張繼聰事前做足資料搜集，但以病態賭徒作題材，絕對可拍一部嚴肅如《鏗鏘集》的作品。他直言難超越經典賭片，實也沒必要重複，今次難度是既要搞笑又不失寫實，故此他在開拍前已不斷跟導演討論劇本，又跟阿Sa對戲，務求為電影定位。他有感而發表示，「市道怎樣大家都知，很難開一套戲，很珍惜有得演的機會，除了盡量做好自己，也想看其他如何配合。」他直言無法控制觀眾喜好，但至少要對得起自己，「不能求其，像以前好景，拍甚麼都有人看。我覺得又不是悲觀，時代真的轉變，我都要提自己，真的要落足心機，才有機會留低。」 病態健身 題材觸及病態賭博，兩人又有甚麼癮要戒？張繼聰率先自首曾經病態健身，並分享戒煙經驗。他自言曾經律己如軍人，拍戲凌晨兩三點收工都要健身才睡覺，拍完通宵照樣練跑，連去旅行都要攜帶健身奶粉，日日健身，「可能年紀大，去年椎間盤突出，開始感覺到不是很威風，而是透支身體。還有戒煙已近一年，老婆由17歲識我到44歲，食了十幾年煙，用幾日就戒了，即使拍戲要食煙都冇癮，只當作一種技能。」阿Sa則自言要戒「say yes」，她嘆謂，「真的很累，因為已老了，朋友約我出去通常say yes，過了一個星期靡爛生活就病了。工作也是，起初說不做，但通常拿關二哥(義氣)出來，我又會答應。」