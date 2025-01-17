祥賭必贏專訪｜邱士縉Stanley揭阿Sa打牌真面目 朱栢康化身厚粉Oppa吳家忻高呼好油膩(有片)

朱栢康(朱康)、邱士縉(Stanley)和吳家忻(Kayan9896)首次參演賀歲片《祥賭必贏》，3人初次合作即大玩三角戀，Stanley要跟演「萬人迷」中韓混血Oppa的朱康，爭奪吳家忻的芳心，角色強烈反差已令人發笑。Stanley和吳家忻兩位影壇新秀，初拍瘋狂喜劇，不約同高呼好煩，Stanley笑指能向前輩朱康學習，獲益良多；被奉為師級高手的朱康聞言，即激動喝令「收聲」，反令Stanley更雀躍分享，3人頓時陷入你一言我一語的亂局，笑聲此起彼落，難怪朱康自爆拍第二日已笑到腹肌痛。

首做「賀歲明星」 不說不知，曾提名金像獎、金馬獎最佳男主角的朱康原來首次拍賀歲片， 他與Stanley和家忻都視為成就解鎖，「參與在賀歲片讓廣大觀眾知道，這演員有點知名度，突然好像變了一個『明星』。」談到看賀歲片的回憶，Stanley形容感覺溫暖，「新年其中一個活動是一家大小睇賀歲片，即使不到戲院，都會在家裡重睇。」至於無限loop的賀歲片，他與朱康不約而同選1992年的《家有囍事》， 26歲的家忻當年未出世，她強調也曾看過，但最深刻則是《嚦咕嚦咕新年財》，「賀歲片又好笑又輕鬆，今次跟很多前輩和有趣的人合作，成就解鎖。」 「雙煩」大爆發 邱士縉和吳家忻都屬電影新丁，初拍瘋狂喜劇即遇上朱栢康、張繼聰這對活寶貝，兩人高呼「好煩」，Stanley強調這是稱讚，「這種煩令整件事好好笑，曾在《季前賽》合作的阿聰是一貫的煩，再加上朱康，真是大爆發。」電影結尾在朱康和阿聰這對孖寶發功，有點失控暴走，Stanley形容，「那是我沒想過的瘋狂程度，長期都問這樣真的可以嗎？」今次猶如上了一堂演技課，「阿聰也分享劇本已鋪了一條路，起點和終點都要忠於劇本，但要怎樣走，用甚麼方式走，仍有好多選擇。阿康指喜劇或賀歲片包容性較大，有時可將笑料再誇張、放大一點。他們都常說先試試，不好笑再刪剪修改。」

「殺蟹」有學問 朱栢康認真分享經驗之談，作為專業演員，大可忍笑收起「焗蟹」，但拍喜劇的重點是演員也覺好笑，「如果我們不保持那種快要笑、要忍著、要堅持的話，演出來就不好看，那個喜劇會沒有生命。今次跟Lou Lou(張繼聰)演對手戲有很好的默契，加上賀歲片有很大空間，我們都容許忍不住爆笑，千萬不要殺掉那隻『蟹』，殺掉便不再好笑。」他自爆第二天拍攝已經笑得腹肌痛，今次與阿聰的暴走取向，不知觀眾是否接受，「賀歲片包容性較大，大家入戲院都是求開心，我們作為演員、表演者，有機會令觀眾笑，一定會無所不用其極。」 嚴管型造 免觀眾噁心 今次朱栢康的絕招是化身中韓混血Oppa，令吳家忻神魂顛倒，為了增加角色說服力，他主動建議油頭粉面化厚妝配smoky eyes，他直言，「用朱栢康這副模樣去做oppa，是否要給他oppa？要化厚妝才有笑位，如果都是粗獷又爛撻撻，大家會覺得好正常。」結果其造型的驚艷程度，連朋友都誤會他被惡搞，他認為最難是不能讓觀眾覺得噁心，瘋狂也不能太脫離現實，故不敢掉以輕心，「我向來最討厭化妝整頭，但今次我都跟化妝髮型師說，今次要嚴管，因為造型佔了這角色的一大部分。其實每日化完妝，我都要對著塊鏡自我調整：真的好靚仔！」連本尊都忍俊不禁，跟他有談情對手戲的家忻笑言，NG是為了多望他幾眼，「其實真係好油膩好煩，壓力當然有，因為他太好笑，我要怎樣做？我超級不好笑。」朱康則大讚家忻厲害，「我知自己好噁心，但我真的在她眼中看到自己似西施。」

與阿Sa對戲冇怯場 邱士縉與蔡卓妍(阿Sa)演姐弟，有不少對手戲，對於能與讀書時唱K的天后級歌手合作，他直言感覺夢幻。原來兩人早在麻雀枱上結緣，曾與柳應廷(Jer)和李駿傑(Jeremy)打牌，發現對方平易近人，拍戲要動手動腳也不膽怯，「在我的印象中她一直很可愛又有搞笑的一面，幸好之前打過一次牌，跟真實的她一樣。戲中有些肢體接觸，例如要捉著她的頭，我都夠膽量去做。」至於家忻就自爆曾疑惑TWINS是否孖生，還特地去問媽媽；記得在片場初見阿Sa，不禁暗裡驚喜。 Stanley超自律 戲裡的Stanley要令家姐戒除賭癮，現實中的他很自律，沒甚麼癮要戒，「近年因疫情沒事做，才開始打麻雀，前陣子不知為甚麼，一星期打兩、三次，覺得有點浪費時間，現在每月打一次。以前打機都係一兩個鐘就停手，不如去睇戲或做gym，又或者增值自己去上堂，會覺得更開心。」他認真表示，如果認真要戒就戒跟別人比較的心魔。至於家忻就否認有購物癮，被Stanley大爆：「我知她要戒無聊，結尾大場口的一日，我跟她比較清閒，她常常坐不定，覺得好悶要找找新玩意，例如跟我猜包剪揼，輸了要我跟監製說我好靚仔之類。」 文：Grace 攝：羅錦鴻 髮型：Seiko Sin @ Hair Culture(Stanley), lupus_c_hair(吳家忻) 化妝： Mon Cheng(Stanley), chichili(吳家忻) 服裝：Mr. Porter, Christian Louboutin(Stanley) 造型：PIPA Creative(Stanley)