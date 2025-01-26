祥賭必贏｜容祖兒專誠支持朱栢康 獲天后視為男神忽變怕醜仔

由羅耀輝執導的賀歲片《祥賭必贏》，即將於1月28日年廿九上映，昨日（1月25日）電影舉行名人優先場，吸引眾多明星好友及導演到場支持。主演蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、朱栢康、吳家忻（kayan9896）、特別客串的謝安琪（Kay)聯同導演羅耀輝現身，而出席嘉賓包括容祖兒（Joey）、蔡一智等，以及多位導演如陳詠燊、簡君晋，還有同檔期賀歲片導演麥啟光，氣氛熱鬧。

吳家忻揚言帶篋謝票逗利事 阿Sa相隔多年再拍港產喜劇，作為閨密的Joey當然要來支持，阿Sa更笑指Joey今次順道來捧朱康場，三人合照時，朱康竟怕醜仔上身，更大嗌腳軟！入場後，Joey更在觀眾席影住朱康，阿Sa還助慶大叫：「我同祖兒都覺得朱康好靚仔呀！」較早前，兩位主角阿Sa和阿聰全日經已走訪多場謝票，阿聰笑言二人組成謝票組合「Louisa」。提到票房理想有何福利回饋影迷，阿聰笑指：「我同阿Sa會負責決策，即係會揀邊條泳褲同泳衣畀kayan、Stanley、朱康，為大家著想顏色都會揀偏向通透嘅，哈哈！」又笑指朱康恨派福利。朱康、kayan亦都預告新年期間會參與謝票，kayan揚言要拖篋向觀眾逗利事。

《祥賭必贏》將於年廿九正式上映，阿Sa及kayan當日更將現身戲院謝票，影迷記得留意電影社交平台公布詳情。而凡購買1月28日起電影戲票一張，更即送角色明信片一張（共九款，款式隨機）。數量有限，送完即止！