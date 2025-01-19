祥賭必贏｜張繼聰爆笑回應黃百鳴唱《普渡眾生》 朱栢康回應文雋為《破．地獄》抱不平

張繼聰、朱栢康和吳家忻(Kayan9896)昨晚(18日)出席賀片《祥賭必贏》首映，阿聰和朱康自言與家忻初次合作，發現物以類聚，原來她都是一樣的瘋癲，家忻則頻呼兩人好無聊。

朱康入圍亞洲電影大獎最佳男配角，問到信心時，他坦言想攞獎，今年亦有點信心，「獎項永遠係演員最好嘅成績表，但最後自己都控制唔到，想完就唔好諗咁多。」談到文雋為《破·地獄》抱不平，朱康自言沒有留意，但認為藝術創作視乎觀點與角度，以及個人口味，「最緊要我哋喺創作時對得起自己，用心去創作和說話事。」阿聰大讚有大將之風，不忘補充：「最緊要收到尾期。」