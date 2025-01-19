祥賭必贏｜張繼聰爆笑回應黃百鳴唱《普渡眾生》 朱栢康回應文雋為《破．地獄》抱不平

張繼聰、朱栢康和吳家忻(Kayan9896)昨晚(18日)出席賀片《祥賭必贏》首映，阿聰和朱康自言與家忻初次合作，發現物以類聚，原來她都是一樣的瘋癲，家忻則頻呼兩人好無聊。
朱康入圍亞洲電影大獎最佳男配角，問到信心時，他坦言想攞獎，今年亦有點信心，「獎項永遠係演員最好嘅成績表，但最後自己都控制唔到，想完就唔好諗咁多。」談到文雋為《破·地獄》抱不平，朱康自言沒有留意，但認為藝術創作視乎觀點與角度，以及個人口味，「最緊要我哋喺創作時對得起自己，用心去創作和說話事。」阿聰大讚有大將之風，不忘補充：「最緊要收到尾期。」
提到黃百鳴翻唱林家謙的《普渡眾生》，朱康自言好宅，沒有聽過，張繼聰直言有聽過，他大讚好聽，認為可競逐我最喜愛歌曲，問到想他翻唱自己甚麼歌，他笑言，「唱咩歌都唔緊要，最緊要佢開戲搵我，唱完傾吓劇本就OK。」
上周張繼聰生日，獲太太謝安琪唱rap歌示愛，「我老婆喺樂壇咁多年，攞過咁多獎，作首rap歌俾我，好感動，聽完喊咗幾日，11號生日喊到18號先啱啱企返起身。」至於一對仔女送甚麼禮物，他酸溜溜表示，「生咗小朋友出嚟，唔好求呢啲，父愛係無私，諗呢啲只會自己激氣，（生日咭都冇？）佢有問我幾時出糧，個女望吓我，對住我笑吓，肯俾我攬吓，就開心。」朱康笑言他再講就越講越傷心。」