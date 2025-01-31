祥賭必贏｜謝安琪化身街坊女賭神速學絕技 岑珈其圓夢與阿Sa同場鬥戲

由蔡卓妍(阿Sa)、張繼聰、朱栢康(朱康)、邱士縉(Stanley)、吳家忻(Kayan9896)和胡楓等合演的賀歲片《祥賭必贏》，於年廿九(28日)上映後廣獲好評，上映4日累積票房已衝破5百萬(截至31日晚上9時)，電影除了有洪嘉豪客串演出，還有謝安琪(Kay)和岑珈其驚喜客串，分別演街坊女賭神和盲人賭徒，與阿Sa同場鬥戲，大放笑彈。

Kay與張繼聰「合演」賀歲片 首次參演賀歲片的Kay相當開心：「我一直好鍾意同屋企人入場睇賀歲片，所以今次有份參與特別開心，加上可以同張先生（張繼聰），又有我鍾意嘅演員包括阿Sa、朱康、阿卵合演一套喜劇，作為演員覺得係一件好夢幻嘅事。」戲中Kay與阿Sa於賭枱上「決戰十三張」，兩人更大騷「牌技」，不過Kay透露：「其實我本身唔識玩十三張，要靠阿Sa教我點樣砌牌。另外導演仲請咗個美女魔術師，現場教我點樣洗牌，唔算好難學，花咗半餐飯時間就學識！」她笑言，親眼見證阿Sa表演「飛牌絕技」，歎為觀止。

岑珈其演盲人賭徒勁搶鏡 另一位搶眼串星岑珈其，演盲人賭徒，戲中他跟阿Sa在戒賭中心出盡法寶，力抗賭癮，場面爆笑。珈其感謝導演羅耀輝邀請他客串賀歲片，終於促成與阿Sa首次同場演戲：「以前合作嘅電影冇乜機會同阿Sa對戲，今次好開心可以一齊飾演戒賭人士，埋位前睇劇本排戲我哋經已係咁笑，拍嘅時候都有笑場，大家都拍得好開心！」