祥賭必贏｜阿Sa打牌上落只係一兩蚊 張繼聰笑903DJ隊係樂悠悠

由蔡卓妍(阿Sa)、張繼聰、MIRROR的邱士縉(Stanley)等主演的賀歲片《祥賭必贏》，今日舉行開鏡拜神。此片早前捲入硬闖風波，阿Sa與阿聰已先後回應，而「本地制作」創辦人兼電影監製伍健雄今未有受訪，阿聰受訪時表示︰「嗰次風波同風球一樣，已經吹走咗。當日有少少誤會，希望以後唔好再發生，都係溝通上，但呢啲都係可以避免，業界都係清楚嘅，咁以後勻真啲。」

阿Sa與阿聰在片中扮演一對夫妻，他們表示拍攝過程非常開心，阿Sa爆阿聰經常爆肚加對白，搞到大家都忍不到笑，「佢經常加嘢落去，佢自己都忍唔到笑！」阿聰稱胡楓最犀利，是唯一一個可以忍到笑的人。阿Sa表示要靠其他東西令自己分心或望向其他地方，才能忍到笑。阿聰笑謂演出時有點孤獨，因為大家感覺像望著他，但事實又不是望著他。

此片有賭博元素，阿聰表示不是鼓吹別人賭錢，並謂人生很多時都是一場賭博，如入行做演員也是賭博，希望大家可以為值得的人或事去搏一鋪。愛打麻雀、玩啤牌的阿Sa稱此片是她度身打造，更稱自己每次上落都是一、兩蚊。阿Sa指因為上落太細，連阿嬌都不想跟她玩，阿聰在旁就謂︰「我哋呢啲普羅市民，邊諗到一個超級富有嘅人會……呢啲真愛！」阿Sa即在他的耳邊說︰「你吔屎啦！」非常爆笑。