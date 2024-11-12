祥賭必贏｜Stanley難敵張繼聰爆肚 爆Edan誤傷「小Jer」

由蔡卓妍(阿Sa)、張繼聰、MIRROR的邱士縉(Stanley)等主演的賀歲片《祥賭必贏》，他表示過去與家人拜完年也會一齊拍賀歲片，今次可以參與感覺很開心。他表示在片中扮演阿Sa的細佬，跟她及阿聰有不少對手戲，其角色是會勸阻阿Sa不要打牌。
Stanley稱阿聰經常爆肚，而且內容都非常好笑，搞到大家都忍不到笑NG收場。本身牌術了得的他在今次拍攝未能一展所長，他希望日後可以再有機會跟阿Sa同枱教量，互相切磋。
一連兩場MIRO fans meeting於昨日(11日)圓滿結束，提到他弄傷膊頭，他表示那個是舊患，連除衫都會扯住痛，但姜濤知道他的情況，會叮囑他不要做某些動作。談到在遊戲環節，大家都發生激烈碰撞，Stanley笑謂沒想過大家玩得如此認真。對於成功令姜濤激發好勝心，他表示姜濤經歷了首天遊戲慘況之後，著他要贏一次，最後成功季軍。對於有傳Ian、Jeremy玩到嬲，Stanley否認。
談到Edan玩呼拉圈時，不小心打到Jer的「小Jer Jer」，Stanley表示當下不知道發生了這件事，並爆Edan事後有跟他說不小心打中了Jer的重要部位，但自己當時只見到他們一齊瞓在地上笑過不停。
對於今次MIRO fans meeting今次的分team安排，Stanley表示每次舉行完都會檢討，今次分team是一個好好的嘗試，自己也知道有fans批評部份位置看不清楚，下次會再做好些。