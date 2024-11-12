祥賭必贏｜Stanley難敵張繼聰爆肚 爆Edan誤傷「小Jer」

由蔡卓妍(阿Sa)、張繼聰、MIRROR的邱士縉(Stanley)等主演的賀歲片《祥賭必贏》，他表示過去與家人拜完年也會一齊拍賀歲片，今次可以參與感覺很開心。他表示在片中扮演阿Sa的細佬，跟她及阿聰有不少對手戲，其角色是會勸阻阿Sa不要打牌。

Stanley稱阿聰經常爆肚，而且內容都非常好笑，搞到大家都忍不到笑NG收場。本身牌術了得的他在今次拍攝未能一展所長，他希望日後可以再有機會跟阿Sa同枱教量，互相切磋。