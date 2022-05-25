票選大獎｜Anson Lo憑《假冒女團》角逐民選影帝 同林家棟吳鎮宇拗手瓜

Anson Lo首次拍電影，便與周國賢等角逐民選影帝。

電影手機應用程式「Hong Kong Movie」舉辦之第五屆《MOVIE6全民票選電影大獎》(下名：票選大獎) 透過早前舉辦第一階段 (2022年5月3日起至5月23日) 投票，由33部參選香港電影中選出，各個電影獎項的民選五強名單已經出爐。 教主連叫兩飛 Mirror成員盧瀚霆(Anson Lo)主演的《假冒女團》合共獲得8項提名，Anson Lo首次步入電影圈已獲得廣大支持，憑電影入圍兩項大獎，角逐「最佳男主角」及「最佳新演員」。與Anson Lo一齊角逐「最佳男主角」的還有《媽媽的神奇小子》梁仲恆、《一秒拳王》周國賢、《濁水漂流》吳鎮宇及《手捲煙》林家棟。

林明 禎 李炘頤爭「最佳女配角」 憑《一秒拳王》入圍「最佳男主角」五強的周國賢，表示受寵若驚，因為電影已是一年半前上映，在21年有很多很精彩的港產片上映：「電影路上我只是一個初哥，還有很多東西要繼續學習。《一秒拳王》帶給我非常好的力量，希望都可以帶到力量給大家。」至於周國賢在戲中的拍檔林明禎，亦入圍「最佳女配角」最後五強，明禎錄音多謝大家投她一票外，更呼籲：「請大家繼續投出你心目中的最佳！你的每個選擇，都會創造出另一個平行時空喔！」同樣有份角逐「最佳女配角」的還有首次拍攝電影的李炘頤，她憑《假冒女團》打入最後五強，她表示興奮，並希望大家繼續於下一階段踴躍投票。

王丹妮爭「最佳女主角」 於《梅艷芳》表現亮眼的王丹妮同時入圍「最佳女主角」及「最佳新演員」的五強，表示好開心，好驚喜，對自己以及團隊是一個很大的鼓勵，會繼續努力，盼觀眾繼續支持。而電影中飾演梅愛芳的廖子妤同樣受觀眾大為喜愛， 憑兩部電影《梅豔芳》和《智齒》獲雙料「最佳女配角」提名，廖子妤表示十分開心，亦同樣感謝香港觀眾的支持。