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娛樂
2022-05-25 16:14:20

票選大獎｜Anson Lo憑《假冒女團》角逐民選影帝 同林家棟吳鎮宇拗手瓜

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Anson Lo首次拍電影，便與周國賢等角逐民選影帝。

電影手機應用程式「Hong Kong Movie」舉辦之第五屆《MOVIE6全民票選電影大獎》(下名：票選大獎透過早前舉辦第一階段 (202253日起至523投票，由33部參選香港電影中選出，各個電影獎項的民選五強名單已經出爐。

教主連叫兩飛

Mirror成員盧瀚霆(Anson Lo)主演的《假冒女團合共獲得8項提名，Anson Lo首次步入電影圈已獲得廣大支持，憑電影入圍兩項大獎，角逐「最佳男主角」及「最佳新演員」。與Anson Lo一齊角逐最佳男主角」的還有《媽媽的神奇小子》梁仲恆、《一秒拳王》周國賢、《濁水漂流》吳鎮宇及《手捲煙》林家棟。

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林明李炘頤爭「最佳女配角」

憑《一秒拳王》入圍「最佳男主角」五強的周國賢，表示受寵若驚，因為電影已是一年半前上映，在21年有很多很精彩的港片上映：「電影路上我只是一個初哥，還有很多東西要繼續學習。《一秒拳王》帶給我非常好的力量，希望都可以帶到力量給大家。」至於周國賢在戲中的拍檔林明禎，亦入圍「最佳女配角」最後五強，明禎錄音多謝大家投她一票外，更呼籲：「請大家繼續投出你心目中的最佳！你的每個選擇，都會創造出另一個平行時空喔！」同樣有份角逐「最佳女配角」的還有首次拍攝電影的李炘頤，她憑《假冒女團打入最後五強，她表示興奮，並希望大家繼續於下一階段踴躍投票

王丹妮憑《梅艷芳》人氣急升，更與廖子妤成為朋友。

王丹妮爭「最佳女主角」

於《梅艷芳》表現亮眼的王丹妮同時入圍「最佳女主角」及「最佳新演員」的五強，表示好開心，好驚喜，對自己以及團隊是一個很大的鼓勵，會繼續努力，盼觀眾繼續支持。而電影中飾演梅愛芳的廖子妤同樣受觀眾大為喜愛， 憑兩部電影《梅豔芳》和《智齒》獲雙料「最佳女配角」提名，廖子妤表示十分開心，亦同樣感謝香港觀眾的支持

王丹妮憑《梅艷芳》的亮眼表現獲最佳新演員獎。 王丹妮的演繹，其實很好。 王丹妮和朱鑑然在《梅艷芳》足本版第二集還原鐵達時《天長地久》廣告。 王丹妮在片中的「壞女孩Look」。 名模出身的王丹妮型格十足。(林俊源攝) 王丹妮重現《紅唇烈焰》。 王丹妮清楚知道拍這片並非參加模仿大賽。(發稿)

《媽媽的神奇小子》8個獎進入五強

《媽媽的神奇小子》共於8個獎項進入五強，成績斐然，可見該片深受香港觀眾愛戴，於「最佳導演」及「最佳女配角」入圍五強的尹志文及鍾雪瑩，除多謝選民的對自己作品的支持外，亦希望大家能繼續支持香港電影！入圍「最佳男配角」的年輕演員馮皓揚，於去年決定休學，成為一名全職演員，這個提名對他而言是很大的鼓舞：「多謝大家的肯定，我知道自己選了一條崎嶇的路，但無論如何我不會放棄。

去年憑《濁水飄流》榮獲《金馬獎》及本年度《香港電影金像獎》 最佳男配角及最佳新演員提名的柯煒林，實力早已備受各大頒獎禮肯定，今次在《票選大獎》晉身「最佳新演員」最後五強，Will開心不已，因為坦承自己在第一階段的投票保持低調，結果在沒有宣傳的情況下入圍五強，強調地感受到影迷的真正支持

《媽媽的神奇小子》在票選大獎獲得多個提名。

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