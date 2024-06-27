熱門搜尋:
歐洲國家盃 深中通道 七一優惠 簡約公屋 THE SOUTHSIDE 機票優惠 多啦A夢 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-06-27 17:05:01

福士蒼汰夥拍金宣虎 高允貞執韓韶禧二攤擔正Netflix新劇

分享：
福士蒼汰首次演出韓劇，夥拍金宣虎、高允貞合演Netflix新劇。

福士蒼汰首次演出韓劇，夥拍金宣虎、高允貞合演Netflix新劇。

Netflix早前宣布起用韓國視后韓孝周主演日劇《浪漫匿名者》，跟小栗旬、赤西仁破天荒合作，今日則公布日本型男福士蒼汰，接拍Netflix全新韓劇《這愛情可以翻譯嗎？》，首度與金宣虎及新一代韓劇女神高允貞組成嶄新配搭。

高允貞近年先後參演《Sweet Home》、《還魂：光與影》及夥拍韓孝周的大熱劇《Moving超異能族》，今次她再度效力Netflix，主演由洪氏姊妹執筆的《這愛情可以翻譯嗎？》。今日，官方公開一眾演員出席劇本圍讀的照片，正式公布製作消息，金宣虎在劇中飾演能操多國語言的翻譯員，高允貞則演一位頂流女星，兩人的性格剛好相反，從一開始的崩潰到互相了解，逐漸發展出浪漫愛情

Ad Block
高允貞近年先後參演多部大熱劇，去年主演《Moving超異能族》令她進一步人氣急升。 高允貞近年先後參演多部大熱劇，去年主演《Moving超異能族》令她進一步人氣急升。

選角一波三折

至於福士蒼汰首次參演韓劇，他表示：「能跟韓國的各位合作，我感到非常高興，我的夢想是與來自世界各地的人們一起開工，令我期待透過這項工作遇見新的自己，劇本圍讀剛剛結束了，我感受到演員和工作人員之間充斥着和睦的氣氛，拍攝也非常有趣。」

《這愛情可以翻譯嗎？》選角可謂一波三折，從去年初找來孫錫久主演卻爆出是非改由金宣虎夥拍韓韶禧，之後韓韶禧亦因私生活令，女主角人選告吹，最終確實由金宣虎跟高允貞擔任男女主角。

Ad Block
福士蒼汰出席劇本圍讀。 《這愛情可以翻譯嗎？》最終確實由金宣虎跟高允貞擔任男女主角。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受