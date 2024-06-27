福士蒼汰夥拍金宣虎 高允貞執韓韶禧二攤擔正Netflix新劇

高允貞近年先後參演《Sweet Home》、《還魂：光與影》及夥拍韓孝周的大熱劇《Moving超異能族》，今次她再度效力Netflix，主演由洪氏姊妹執筆的《這愛情可以翻譯嗎？》。今日，官方公開一眾演員出席劇本圍讀的照片，正式公布製作消息，金宣虎在劇中飾演能操多國語言的翻譯員，高允貞則演一位頂流女星，兩人的性格剛好相反，從一開始的崩潰到互相了解，逐漸發展出浪漫愛情。

選角一波三折

至於福士蒼汰首次參演韓劇，他表示：「能跟韓國的各位合作，我感到非常高興，我的夢想是與來自世界各地的人們一起開工，令我期待透過這項工作遇見新的自己，劇本圍讀剛剛結束了，我感受到演員和工作人員之間充斥着和睦的氣氛，拍攝也非常有趣。」

《這愛情可以翻譯嗎？》選角可謂一波三折，從去年初找來孫錫久主演卻爆出是非改由金宣虎夥拍韓韶禧，之後韓韶禧亦因私生活令，女主角人選告吹，最終確實由金宣虎跟高允貞擔任男女主角。