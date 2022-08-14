福山雅治柴崎幸相隔9年再合體演 《神探伽俐略 沉默的遊行》 重組樂隊唱主題曲

日本男神福山雅治與柴崎幸主演、東野圭吾筆下名作《神探伽利略》的影視系列，當年席捲亞洲，創下收視及票房佳績。惟福山雅治自2013年《神探伽俐略真夏方程式》電影版後，就暫別「伽利略」系列，相隔9年，他與柴崎幸、北村一輝在同名小說改編的電影《沉默的遊行》驚喜回歸，更會跟柴崎幸重組樂隊KOH+合唱電影主題曲《一顆星》，並推出新專輯《伽利略Collection 2007-2022》。電影將於9月22日在香港上映。

推出番外篇劇集造勢

《沉默的遊行》的原著小說銷量高達1400萬冊，促成「福山雅治×柴崎幸」這個夢幻組合再次攜手，更被粉絲形容為「疫情以來最令人興奮的好消息！」福山雅治直言：「東野圭吾的小說極具挑戰性，令我想再次飾演湯川學。」柴崎幸則表示：「相隔多年再演內海薰，我跟兩位男拍檔福山雅治及北村一輝仍然充滿默契，再次合作相當愉快。」

為了替電影造勢，番外篇劇集《禁忌的魔術》亦會緊貼電影版於9月17日推出，時間線設定在《沉》片的4年前，湯川學將與草薙刑警發生衝突，女主角則由新木優子擔任。而《沉》片故事講述一名失蹤3年的少女，被發現陳屍廢墟，案件頭號嫌疑犯曾捲入另一宗少女命案，當年因證據不足而無罪釋放。在秋祭遊行那天，離奇命案再次發生，「湯川學」特地從回到日本，與內海薰和草薙刑警攜手追查真相。