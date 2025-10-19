福山雅治獲東野圭吾度身訂造《迷宮裡的魔術師》 化身暗黑魔術師孖有村架約叔侄查案

《神探伽俐略》東野圭吾與福山雅治這對黃金組合，打造為人熟悉的「湯川教授」，兩人在最新改編作《迷宮裡的魔術師》（Black Showman）再度攜手，今次福山雅治搖身一變成為暗黑天才魔術師「神尾武史」，首次夥拍《她和他的戀愛花期》人氣女神有村架純，組成叔姪拍檔查案。福山雅治將會大展身手表演魔術，又會利用各種華麗戲法輔助查案，令人睇到眼花撩亂，可說是「古惑版伽俐略」。



電影由《信用欺詐師JP》（The Confidence Man JP）系列導演田中亮執導，今次帶來的並非精通物理難題的「湯川教授」，而是暗黑天才魔術師「神尾武史」。《迷宮裡的魔術師》改編自東野圭吾2020年出版的推理系列的同名小說，系列在日本的累積銷量突破100萬本。原來東野圭吾創作靈感源自福山的一句話：「我想扮演黑暗英雄」，可謂東野圭吾為福山雅治度身打造的電影。福山雅治演的男主角神尾武史是魔術高超的暗黑魔術師，擁有精湛的魔術技巧和敏銳的觀察力，說謊如同呼吸般輕而易舉，為求目的不擇手段，古惑性格與湯川教授個完全相反。



一如《神探伽俐略》系列的慣例，福山雅治繼續為東野圭吾新作《迷宮裡的魔術師》創作主題曲《幻界》歌曲澎湃激昂，其招牌電結他更為戲中的「魔術」增添懸念。《迷宮裡的魔術師》講述一名退休中學教師離奇被殺，其正在籌備婚禮的女兒真世（有村架純 飾）趕回家鄉的小鎮。同時，真世離家多年的天才魔術師叔叔神尾武史（福山雅治 飾）忽然現身，叔姪組成查案兼鬥嘴二人組，決定自行追查真相。