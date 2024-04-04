福布斯富豪2024｜Taylor Swift首度躋身富豪排行榜

美國財經雜誌《福布斯》(Forbes)公布全球億萬富豪排行榜，紅遍全球的樂壇天后Taylor Swift，憑世界巡迴演唱會The Eras Tour獲得巨額利潤，令她以坐擁11億美元(約86億港元)資產，首次上榜。

Beyonce 老公Jay-Z身家達 25 億

福布斯估計Taylor Swift透過音樂版稅及巡迴演唱會賺取的收入，高達5億美元(約39億港元)。此外，她的作品庫持續增值，亦帶來5億美元。還有價值1.25億美元的房地產投資，令她成功打入富豪榜，排第1454位。

至於其他入選的演藝界名人，包括擁有12億美元的NBA球星勒邦占士(LeBron James)，其主要收入來源計有地產、商業投資和球隊等。另一天后Rihanna則以自家品牌Fenty Beauty和Savage X Fenty，賺得豐厚收入，身家有近14億美元。真人騷女星Kim Kardashian同樣以自家品牌SKIMS賺近17億美元。Beyonce老公、饒舌天王Jay-Z靠出售香檳Armand de Brignac和干邑D’Usse的股權，資產更高達25億美元。