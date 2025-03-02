福布斯最高收入演員榜 狄維莊遜6.8億登冠

財經雜誌《福布斯》公布2024最高收入演員排名榜，動作巨星The Rock狄維莊遜(Dwayne Johnson)以8,800萬美元(約6.8億港元)排名首位。狄維大部分收入來自片酬和分紅，他早在2021年於其擁有3.9億粉絲的IG透露演出去年上映的《Red One拯救隊》。雖然《Red》全球票房僅收1.9億美元，但他的片酬近4,000萬美元，加上聲演動畫《魔海奇緣2》分紅，令他第5次榮登最高收入演員冠軍。



「死侍」話晒事 與狄維合演2021年電影《紅色通緝令》(Red Notice》的「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)，以8,500萬美元(約6.6億港元)收入排名第2。去年票房逾10億美元的《死侍與狼人》，賴恩身兼演員、聯合編劇和製作人，並透過其marking公司為電影製作廣告，可說在《死侍》話晒事。還入股電訊商和足球隊，令他收入僅少於狄維300萬美元。排名第3是狄維作品《逃出魔幻紀：霸氣升呢》(Jumanji:The Next Level)的諧星、收入8,100萬美元的奇雲哈特(Kevin Hart)。



妮歌唯一女性入前十 今次排名前10位只有妮歌潔曼(Nicole Kidman)一位女演員，收入3.100萬美元排名第8。她去年推出電影《阿媽戀上我波士》(A Family Affair)和《乖女孩》(Babygirl)；兩部劇集《Expats》和《The Perfect Couple)，產量多賺得少，再次凸顯女性在荷李活地位之低。其他排名前10位包括Jerry Seinfeld(第4位，6,000萬美元)、Hugh Jackman(第5位，5,000萬美元)、Brad Pitt(第6位，3,200萬美元)、George Clooney(第7位，3,100萬美元)、Adam Sandler(第9位，2,600萬美元)和Will Smith(第10位，2,600萬美元)。