福祿壽訓練學院 ｜「乜太」廖偉雄闊別17年再現TVB 玩「笑聲拍板」 慨嘆扮嘢很難：十年先出一個笑匠

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》，本周日（16日）一集登場嘉賓是「扮嘢」馳名的廖偉雄（燦神），為表敬意，祥師兄、祖藍及思捷除了以燦神不同經典扮嘢造型亮相、齊齊向燦神送上「福祿壽訓練學院榮譽博士」榮銜之餘，更分別向燦神其中三個經典表演項目致敬，包括蔡燶華《蝕到空虛》、張惡榮《燦神》，及以超經典乜太Look獻唱當年搞笑節目《笑星救地球》主題曲及片尾曲。
三人表演完畢後，又齊齊衝到台下邀請燦神上台，燦神上台後即拿出當年紅極一時的「笑聲拍板」為眾人「加持」，當中自稱是乜太及《笑星救地球》鐵粉的祖藍開心大叫謂：「願望成真，終於可以畀『笑聲拍板』拍到頭！」
事後，燦神認真又謙虛地分享扮嘢心得，期間還技巧地重現了乜太其中一句金句「咁就為之very good喇」：「你要扮嗰個人嘅特點，盡量將佢放大，如果見到旁邊嘅人笑緊，你就放得更大，如果冇人笑嘅話，就轉第二條橋再嚟過，總之要不停變同不停變，咁就為之very good喇！」燦神還不忘感性謂：「喺演藝入面其實模仿係基礎，當你懂得扮嘢時，你就可以做到唔同嘅角色，因為你知道點去加強。演藝界每年可以出好多個小生，但係起碼十年先可以出到一個笑匠，唔係容易架，所以希望福祿壽能夠培育多啲新人。」