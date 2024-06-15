福祿壽訓練學院 ｜「乜太」廖偉雄闊別17年再現TVB 玩「笑聲拍板」 慨嘆扮嘢很難：十年先出一個笑匠

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》，本周日（16日）一集登場嘉賓是「扮嘢」馳名的廖偉雄（燦神），為表敬意，祥師兄、祖藍及思捷除了以燦神不同經典扮嘢造型亮相、齊齊向燦神送上「福祿壽訓練學院榮譽博士」榮銜之餘，更分別向燦神其中三個經典表演項目致敬，包括蔡燶華《蝕到空虛》、張惡榮《燦神》，及以超經典乜太Look獻唱當年搞笑節目《笑星救地球》主題曲及片尾曲。

三人表演完畢後，又齊齊衝到台下邀請燦神上台，燦神上台後即拿出當年紅極一時的「笑聲拍板」為眾人「加持」，當中自稱是乜太及《笑星救地球》鐵粉的祖藍開心大叫謂：「願望成真，終於可以畀『笑聲拍板』拍到頭！」