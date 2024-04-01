福祿壽訓練學院｜前天堂鳥葉泓聲扮羅志祥大曬「電臀舞」闊別舞台3年勁感觸：可能冇人記得我

2014年以「天堂鳥」三人男子組合形式出道的葉泓聲（Gordon），原來自2021年3月組合解散後一直鮮有機會重踏舞台，更遑論在舞台上做回自己最鍾愛的勁歌熱舞。作為跳唱歌手，Gordon向來視台灣跳唱代表羅志祥（小豬）為其中一個奮鬥目標，故選擇模仿小豬跳舞及做出小豬招牌「電臀」動作打響頭炮。由於Gordon無論外型及舞姿均還原度極高，一招騰空飛躍令人眼前一亮，加上表演前舞台螢幕亮出的一句深情自白：「娛樂圈是很殘酷的，當你一被否定的時候，可能就會跌到谷底，是跳舞讓我找回自己」。

表演完畢後，Gordon更追加一番感人勵志的說話，更令全場失陷淚崩，Gordon感性的說：「呢幾年天堂鳥暫停咗之後，就冇好多機會。頭先嘅片頭都係我心聲，娛樂圈係好殘酷，真係一被否定就可能冇人會記得你，可能觀眾都唔認得我係天堂鳥，我希望可以藉住呢個表演機會，去話畀大家聽我真係好鍾意舞台，好鍾意表演、好鍾意跳舞，扮嘢都得架。」思捷聞言大表感動：「呢啲就係真正嘅藝人，多謝你！」阮兆祥則被感動至淚流不斷，祥師兄哽咽說：「我好感動，我諗…大家都知道點解我哋做咗咁多年都仲咁鍾意喺舞台上，因為我哋好希望帶到娛樂同歡樂畀觀眾，有呢啲堅持，我好恩惠我哋後面仲有好多新嘅力量喺度。」

之後Gordon再感性接受製作組訪問謂：「就算我唔做藝人，我都希望有機會返去做Dancer，因為我真係好鍾意喺舞台表演畀大家睇，要放棄係好難，講就容易，但真係要放棄根本上係冇乜可能，好難拉得走我。」