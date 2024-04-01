福祿壽訓練學院｜前微辣成員麥嘉欣現身 扮「火雞姐」反差大超突出

由阮兆祥、李思捷和王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》，昨晚(3月31日)首播，李思捷以「黑仔王」身份擸盡另類參賽者，反之，王祖藍擸盡首集最高顏值的3位參賽者，分別為「新會華Dee」陳柏曦、「選美冠軍」麥嘉欣、「老翻林峯」鄭詠謙。 代號為「選美冠軍」的2017年國際小姐澳門代表麥嘉欣(Sofia)，扮演「火雞姐」的Sofia，額頭上的超級刀疤及假哨牙已為她贏得焦點，加上一身古早味連身裙打扮，並向三位導師連環做出單眼及派心心表情，喜感爆燈。當三位導師得悉眼前的「醜角」真身是澳門小姐時，無不感到驚訝，祖藍笑言：「如果你真係選美冠軍嘅話，你係算冇乜包袱嘅。」最後Sofia大方應導師要求即場落妝展示真面目，結果成功「洗底」獲網民洗版式大讚仙氣爆燈。

翻查資料，Sofia六歲時已在澳門兼職模特兒，中學時期更開始當上KOL，之後Sofia先後擔任過節目主持、音樂MV女主角、歌舞劇女主角、網台主持，亦參與過不少廣告及微電影的拍攝工作，甚至連臨時演員都做過，演藝資歷絕對豐富。Sofia IG現時坐擁18.5萬Followers，仙氣形象，大受歡迎。 不過，Sofia曾是微辣成員，網民提起去年微辣前經理人阿晶自殺一事，對她的出現感到反感。