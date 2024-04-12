福祿壽訓練學院｜只要你唔尷尬… 阮兆祥領軍組九人男團「Kowloon」惡搞LOONG 9

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的TVB節目《福祿壽訓練學院》，開播後有讚有彈，有觀眾就話節目的搞笑效果令人睇到尷尬，但係「只要你唔尷尬，尷尬嘅就係人哋」，節目本周日晚(4日)再接再厲，並播出頒獎禮篇，由3位導師及24名學員攜手炮製一個既土炮又多元的頒獎禮，繼昨日公布提名名單後，今日大會發布頒獎禮嘉賓陣容，並由82歲「扮嘢界始祖」盧海鵬獲頒榮譽博士。
細細粒穿溫碧霞昔日戲服扮妲己
是次頒獎禮嘉賓名單有負責頒發「年度電視演員」的「真假麥玲玲」，除了有如假包換的麥玲玲，還有阮兆祥扮演的「麥靈靈」；負責頒發「年度歌手」的「剛氏三兄弟」，除了有金剛、還有李思捷的「銀剛」及學員王玲扮演的「彭剛」；負責頒發「年度電影演員」的紂王及妲己，由王祖藍及細細粒分飾。3組頒獎嘉賓之中，以「真假麥玲玲」最為搞笑吸睛，雖然祥師兄與玲玲姐身高方面有很大差距，但向來扮女人有一手的祥師兄，不但「神還原」玲玲師傅經典造型，就連笑容都學到十足十；除了頒獎，二人還會在台上表演「神算大激鬥」，娛樂性豐富。至於成功減掉超過100磅的細細粒，則會以經典古裝美人妲己造型亮相，細細粒除了大晒銷魂鎖骨展示瘦身成果，更會連環大擺嬌俏甫務求做出妲己神髓，認真不足、搞笑有餘。細細粒受訪時，興奮表示身上所穿戲服，是當年溫碧霞的戲服，並開心地表示：「我唔敢相信可以著得落，仲要有鬆添！」更邊說邊展示戲服衣領上的「溫碧霞」名牌。
表演嘉賓方面，《福祿壽訓練學院》將惡搞LOONG 9大玩自抽，由Professor Fuk阮兆祥率領學員「一人Avantgardey」黃建東、「大坑小G」葉泓聲、「光B女」關嘉敏、「買一送一」吳兆麟、劉倬昕、「HK. MR BEAN」黃潤成、「還珠攻略」王玲及「廣州暴龍哥」陶大衛組成9人男團「Kowloon」，跳唱《亞洲超星團》主題曲《閃耀/Shining》，除了舞步手勢跟到十足十，更「神還原」重點神髓韓式呼吸，搞笑度爆錶。據知，祥師兄及一眾學員對是次表演相當重視，眾人由鎖定組成「Kowloon」開始，已日以繼夜為歌曲綵排。祥師兄笑言由於想認真跳，故與學員們一連十數天由晚上六時排練至晚上約十一點，獲工作人員力讚認真程度媲美台慶。