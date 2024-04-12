福祿壽訓練學院｜只要你唔尷尬… 阮兆祥領軍組九人男團「Kowloon」惡搞LOONG 9

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的TVB節目《福祿壽訓練學院》，開播後有讚有彈，有觀眾就話節目的搞笑效果令人睇到尷尬，但係「只要你唔尷尬，尷尬嘅就係人哋」，節目本周日晚(4日)再接再厲，並播出頒獎禮篇，由3位導師及24名學員攜手炮製一個既土炮又多元的頒獎禮，繼昨日公布提名名單後，今日大會發布頒獎禮嘉賓陣容，並由82歲「扮嘢界始祖」盧海鵬獲頒榮譽博士。

細細粒穿溫碧霞昔日戲服扮 妲己 是次頒獎禮嘉賓名單有負責頒發「年度電視演員」的「真假麥玲玲」，除了有如假包換的麥玲玲，還有阮兆祥扮演的「麥靈靈」；負責頒發「年度歌手」的「剛氏三兄弟」，除了有金剛、還有李思捷的「銀剛」及學員王玲扮演的「彭剛」；負責頒發「年度電影演員」的紂王及妲己，由王祖藍及細細粒分飾。3組頒獎嘉賓之中，以「真假麥玲玲」最為搞笑吸睛，雖然祥師兄與玲玲姐身高方面有很大差距，但向來扮女人有一手的祥師兄，不但「神還原」玲玲師傅經典造型，就連笑容都學到十足十；除了頒獎，二人還會在台上表演「神算大激鬥」，娛樂性豐富。至於成功減掉超過100磅的細細粒，則會以經典古裝美人妲己造型亮相，細細粒除了大晒銷魂鎖骨展示瘦身成果，更會連環大擺嬌俏甫務求做出妲己神髓，認真不足、搞笑有餘。細細粒受訪時，興奮表示身上所穿戲服，是當年溫碧霞的戲服，並開心地表示：「我唔敢相信可以著得落，仲要有鬆添！」更邊說邊展示戲服衣領上的「溫碧霞」名牌。