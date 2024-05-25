福祿壽訓練學院｜吳兆麟騷朱古力腹肌跳唱扮郭富城 伍仲衡嘲：有少少似鴨

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》明晚（26日）八點半翡翠台播出第七集。 本集內容是第二回合「１對１扮嘢對決」，三組輪流自行挑選一名藝人作為扮嘢主題，然後向指定組別下戰書進行1對1PK賽，負責第二回合評分的是現場觀眾及專業評審伍仲衡。

本集阮兆祥派出最強武器、有20年扮演郭富城經驗的彭建豪出戰，彭建豪是次轉型挑戰深情慢歌《我為何讓你走》，順道獻給三位陪伴了自己20年的「天王」拍檔—嘉傑（黎明模仿者）、楊彥偉（張學友模仿者）及梁德華（劉德華模仿者）。建豪感性地說：「以前我哋係四個人一齊去內地好多電視台錄節目，可能大家都有一定年紀，有自己各自嘅家庭同工作，依家我自己一個人嚟TVB，心裏面好感觸。」建豪深情獻唱完畢後，還表示：「希望大家會記住我個名，我係歌手彭建豪。」場面感人。 伍仲衡對彭建豪表演亦讚不絕口：「我喺電視睇完你，就好想睇呢個節目，你比郭富城更加郭富城，我相信得一個人可以PK到你，就係郭富城。」思捷聞言亦力撐建豪：「可能有人話：『唓，佢扮咗二十年啦，扮嚟扮去郭富城。』扮得似就係扮得似，你扮嚟睇吓吖，你係最似嗰個。」面對強敵，王祖藍就派出外形及聲線均與郭富城爭一截的吳兆麟（Alan）應戰，而Alan唯一模仿郭富城信心位，就是自己的「狂野之城冬菇頭」。他跟足城城《第四晚心情》經典裝束出場，大晒超強胸肌及「朱古力腹肌」，加上一對超結實的大髀，配上大量自摸、單眼、震胸及扭腰擰臀動作，全場尖叫聲不絕，絕對有能力與「扮郭富城專業戶」彭建豪一決高下。就連出名閹尖的伍仲衡亦讚不絕口：「你真係跳得好好，我略嫌有少少似鴨，好輕微架啫，尤其是你嗰幾吓（邊說邊扭腰擰臀），好似想人塞錢落你個褲咁，郭富城唔會咁架嘛。如果你能夠再收番嗰少少哩，就係舞台王者，依家就鴨店王者喇。」爆笑全場。