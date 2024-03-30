福祿壽訓練學院｜ 王祖藍神還原「癡情基」李思捷刻意劃大鼻哥窿扮「光B」

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》將接棒《中年好聲音2》於今晚（30日）首播。3人在節目中升呢做導師，分別變成Professor Fuk（阮兆祥）、Professor Luk（王祖藍）及Professor Sau（李思捷），從50名入圍者中挑選最具潛質及實力的扮嘢王成為頂級接班人。

他們與製作組精心炮製以「扮嘢史」為主題的開場片，在片段中以6款造型上陣，由粵語片年代開始分析及解構香港扮嘢史。開場片除有3人扮鬼扮馬，還夾雜了大量無綫昔日經典扮嘢場面，當中包括盧海鵬惡搞「成年版欣宜」、《金像獎歌曲頒獎典禮》的爆笑惡搞金曲、陳山聰入行初期扮演劉華、鄭少秋扮嘢才藝放送等。