福祿壽訓練學院｜ 王祖藍神還原「癡情基」李思捷刻意劃大鼻哥窿扮「光B」

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》將接棒《中年好聲音2》於今晚（30日）首播。3人在節目中升呢做導師，分別變成Professor Fuk（阮兆祥）、Professor Luk（王祖藍）及Professor Sau（李思捷），從50名入圍者中挑選最具潛質及實力的扮嘢王成為頂級接班人。
他們與製作組精心炮製以「扮嘢史」為主題的開場片，在片段中以6款造型上陣，由粵語片年代開始分析及解構香港扮嘢史。開場片除有3人扮鬼扮馬，還夾雜了大量無綫昔日經典扮嘢場面，當中包括盧海鵬惡搞「成年版欣宜」、《金像獎歌曲頒獎典禮》的爆笑惡搞金曲、陳山聰入行初期扮演劉華、鄭少秋扮嘢才藝放送等。
節目開首，阮兆祥、李思捷及王祖藍以城中話題人物為藍本的「癡情基」、「美B」及「光B」造型出場。
三個造型之中，以祖藍的「癡情基」最為吸睛，無論髮色、髮型、眼鏡、衣著、甚至是手中長期的住的白色膠袋，均神還原本尊；另外，阮兆祥的的「美B」及李思捷的「光B」造型亦與本尊似到十足，思捷更刻意劃大「鼻哥窿」、長期彎腰兼依起棚牙向扮演的話題人物致敬，相當抵死。
除了導師，兩位「扮工室助理」陳懿德及郭珮文（Juliana）亦施展渾身解數發放笑彈。「東張女神」陳懿德放下港姐包袱畫綠面扮竹，入場時已行得有點困難，更多次因動作太大而意外「襲擊」Juliana。她不斷爆笑自嘲「人哋塞車，我塞竹」及「I am just a 竹」。Julian首度擔任節目主持，多次出現語障情况，要陳懿德幫忙解圍。王祖藍笑言：「你嗰啲唔係講解，係翻譯，我唔係好聽得明佢（Juliana）講乜。」