福祿壽訓練學院｜祖藍相隔十年再扮梁朝偉 還原《金手指》表情 李思捷挑戰扮特朗普

由阮兆祥、李思捷和王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》，將接棒《中年好聲音2》推出，更是香港首個扮嘢真人騷。《福祿壽訓練學院》採用淘汰賽制，集齊緊張、殘酷、啜核於一身，為了緩和氣氛，製作組特意找來兩名「傻大姐」擔任「扮工室助理」，二人就是同為港姐出身的郭珮文(Juliana)及陳懿德(Rachel)！ 經過超過為期半年招募，製作組最終在數百名海選參賽者中，精挑細選最終極別具扮嘢潛能的入圍者接受福祿壽三子悉心調較，爭奪成為扮嘢接班人。為增強刺激感，三子屆時將玩「內鬨」為爭潛力扮嘢王明爭明鬥，揀選心水隊員過程更要歷盡考驗。

相隔六年才再度合體亮相無綫孭飛綜藝節目的三子，自然嚴陣以待。單是首集節目片頭，三子已絞盡腦汁研究扮嘢對象，為了令觀眾「易入口得嚟又有新鮮感」，三子最終將經典造型重新包裝升呢2.0 version，祥師兄扮演黃偉文、肥姐；祖藍扮演《金手指》版梁朝偉、鍾景輝；思捷扮演鄭少秋及特朗普。 製作組公開三人的2.0造型宣傳照，照片所見，「黃偉文」及「《金手指》版梁朝偉」造型相當突出，架上墨鏡、黐了羊咩鬚的祥師兄、配以Shocking Pink浮誇衣著及重型首飾依然甚有睇頭；至於祖藍的「《金手指》版梁朝偉」除了髮型及造型抄到足，祖藍更神還原了偉仔片中其中一個經典表情。由於祖藍2014年曾扮梁朝偉獻唱《你是如此難以忘記》，當時祖藍在MV中的「電眼」令人一眼難忘，除了真的極似偉仔之餘，又多了一份灰諧感，相當爆笑；製作組有見及此，遂要求祖藍相隔約十年後追加扮演偉仔，不過祖藍有感自己「話晒老咗十年」，故提議扮演電影《金手指》中的梁朝偉，並笑言：「呢個有信心啲，希望大家唔好柴台啦。」