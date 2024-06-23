福祿壽訓練學院｜葉泓聲披毛毛外套扮孫悟空 關嘉敏神還原王菲《夢中人》

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》，今日（23日）一集Professor Fuk（阮兆祥）、Professor Luk（王祖藍）及Professor Sau（李思捷）三隊學員進行最後一輪的「命運對決」。「命運對決」以抽簽形式進行一對一扮嘢對決，勝方直接進級，敗方直入危險區。本輪對戰形式特別之處，是學員表演必須是海選後從未於舞台上表演過的，是次賽果由現場觀眾投票及專業評審江美儀及火火評分決定。

今集內容繼續精彩，餘下的最後六個表演分別是趙頌宜扮「菜琴」演出「夜上海的一個吻」VS葉泓聲扮Dicky Yip演出「西遊記」；梁山山扮「山寨華健」演出「不花心的華健」VS吳兆麟扮「詠春師徒」演出「功夫傳人」；陳柏曦演出「追‧憶張國榮」VS關嘉敏扮「橫菲」演出「菲越電視城」。