福祿壽訓練學院｜葉泓聲披毛毛外套扮孫悟空 關嘉敏神還原王菲《夢中人》

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》，今日（23日）一集Professor Fuk（阮兆祥）、Professor Luk（王祖藍）及Professor Sau（李思捷）三隊學員進行最後一輪的「命運對決」。「命運對決」以抽簽形式進行一對一扮嘢對決，勝方直接進級，敗方直入危險區。本輪對戰形式特別之處，是學員表演必須是海選後從未於舞台上表演過的，是次賽果由現場觀眾投票及專業評審江美儀及火火評分決定。
今集內容繼續精彩，餘下的最後六個表演分別是趙頌宜扮「菜琴」演出「夜上海的一個吻」VS葉泓聲扮Dicky Yip演出「西遊記」；梁山山扮「山寨華健」演出「不花心的華健」VS吳兆麟扮「詠春師徒」演出「功夫傳人」；陳柏曦演出「追‧憶張國榮」VS關嘉敏扮「橫菲」演出「菲越電視城」。
關嘉敏的表演最為精彩，無論造型或是演出都是超水準。100%還原王菲經典「夢中人」慵懶造型的關嘉敏，先手持紙飛機及毛公仔坐在化妝間邊獻唱《夢中人》、邊以慵懶姿態大擺各式各樣王菲昔日招牌甫，當中包括經典動作「揈衫袖」、「玩紙飛機」及「跌膊」。擾攘一輪後，關嘉敏步出化妝間並穿梭於電視城的走廊左挨右拶，最後跳脫地直闖錄影廠面向觀眾及專業評審又唱又跳，更將手上的紙飛機及毛公仔分別掟向現場觀眾及江美儀，成功引發高潮。
除了造型及動作，不得不提的還有關嘉敏的眼神，長期將太陽眼鏡「戴低一格」的她，配以低頭四處張望的迷幻神情，神乎其技地倒模本尊。事後兩位專業評審及三位導師一致正評關嘉敏，並力讚其表演時「夠晒enjoy」，Energy爆棚。
與關嘉敏同屬思捷Team的葉泓聲（Gordon），同樣以「動態」表演迎戰。演出「西遊記」的他，先以張衛健的招牌孫悟空tone讀出「經典急口令」、再凌空飛躍跳出場為表演揭開序幕；身穿張衛健演唱會經典「白毛毛外套」造型的Gordon，跳唱一輪後大玩「除外套」及耍棍絕技，極盡視覺刺激。