福祿壽訓練學院｜郭珮文穿超薄金色貼身衣扮獎座

由阮兆祥、李思捷和王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》，本周日晚（14日）八點翡翠台播出第三集「頒獎禮篇」。除了3名導師及24名學員會傾盡所有、各施各法扮鬼扮馬，福祿壽還會廣碌人情卡邀請大批好友嘉賓蒞臨助陣。 在首集以「戀柱」及「Just a 竹」 造型引發不少話題的兩位「扮工室助理」郭珮文（Juliana）及陳懿德，來到頒獎禮篇自然不敢怠慢，除了會以超亮麗晚禮服登場外，還會扮演不同風格的「人肉獎座」，並會無定向在節目不同環節「老是常出現」，以搞怪造型刺激觀眾眼球。

「人肉獎座」對於兩位助理主持來說繼續是很大挑戰，除了因為連身衣造型難Carry之餘兼很難著外，由於2人要在長達十數小時的錄影過程中多番舉起雙手「扮獎」，故對二人來說亦是體力挑戰！而在第一、二集扮「碌竹」的德德，今集獲製作組貼心照顧為其度身訂造「金球假手背囊」，好讓德德肩頸得以休息，令德德大呼感動：「製作組驚我個膊頭同條頸太攰，所以就為我設計咗呢隻假手，等我唔使將隻手舉足十幾個鐘咁辛苦。但原來佢都幾重同幾掗拃，我頭先喺走廊都唔小心攻擊到幾個路人，工作人員笑我係『最強武器』。」

談到打造造型過程，德德坦言單是為身上的金色菲林「定位」已花掉兩小時：「總共有幾個姐姐係咁釘釘釘，我都有意外被拮咗幾吓，好難先可以令到啲菲林fix到位。」德德續指著衫及除衫亦是十分艱難：「除衫都要幾個人幫手，好似金蟬脫殼咁，著嘅時候又係四、五個服裝姐姐一齊出力、幫我將件衫轉轉轉番上去。」德德續指由於造型相當難搞，故此她亦盡量少飲水避免去洗手間。

至於Juliana的造型，單是臉上金色部分也要分先後兩次上色，即使沒有菲林加持，耗時亦需要兩小時。Juliana的造型同樣蝦人著，皆因設計超級貼身，問到擁有美好葫蘆形身段的Juliana穿造型前有否刻意節食，Juliana呈放棄狀態謂：「放棄咗節食架喇，有肚腩都唔緊要啦。我冇特別打底呀，因為呢件衫好薄，打底嘅話會好明顯。呢件衫去廁所要成套除晒，同埋自己一個係拉唔番件衫上去嘅。」Juliana又笑言該身造型有一個意料之外的side effect，就是令她一整天與外界失聯：「因為隻手係包住晒，所以成日都用唔到手機。」