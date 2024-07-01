福祿壽訓練學院｜關嘉敏跟譚輝智撞樣洗版討論 連本尊都驚訝有回應

《福祿壽訓練學院終極對決》昨晚（30日）假電視城隆重舉行，經過一輪緊張對決，有「翻版鄭中基」之稱的陶大衛以「一人福祿壽」的精彩演出成為大贏家，分別與演出「穿Heels的男人」的吳兆麟齊齊奪得「專業評審大獎」，還同時獲得全晚最高分贏得「終極扮嘢王」殊榮。 至於扮「痰輝智」演出「屈到輝智病了」的關嘉敏，雖然最終未有獲得任何獎項肯定，但在網上引爆旋風式點讚，更有網民直指關嘉敏是「心目中的冠軍」！

譚輝智︰使唔使似到咁 被模仿的譚輝智見過有關片段之後，不禁轉載到自己的IG並留言說：「使唔使似到咁LOL！」而他的《中年好聲音2》隊友顏米羔和劉威煌開直播時提到關嘉敏扮譚輝智時，笑到「噴飯」，威煌相當佩服關嘉敏，並表示沒有想過由女生去扮輝智，大讚關嘉敏模仿到對方的神緒同小動作。 米羔說：「佢係咪打跛咗半邊身，如果唔係扮唔到輝智，個神緒好似跛半邊身咁，佢而家醫番好，想做都做唔番。係高咗，冇辦法，真係真心似，我話你知，連當事人望到都嘩一聲。」

思捷提出扮譚輝智 Carman的表演獲得三位專業評審一致好評，錢嘉樂笑言除了高度，所有地方都與譚輝智似到十足，志偉更忍不住好奇問：「係邊個嘅智慧叫你扮譚輝智架？」、「你幾時開始覺得自己似譚輝智？」嚇到Carmen一度不懂反應，笑言是思捷的主意之餘，並謂今次是刻意想跳出型格框框、走詼諧路線。祖藍更笑謂相信Carman是戴了頭套之後，才發現自己竟然跟譚輝智一樣樣，祥仔則指要給予無綫梳化部同事掌聲。 最難扮唔識跳舞 江美儀則搞笑指為了配合關嘉敏扮譚輝智，她特意向化妝間同事借了「拉姑頭箍」於相關表演環節戴上，相當有心。最終Carman從專業評審手上獲得7個10分，其中相似度一欄，三位專業評審都給出了10分滿分，證明是名副其實的神還原。Carman表演完畢後坦言作為一個跳唱歌手，要扮初學者跳舞舞姿是整件事難度最高的地方，她說：「我揣摩咗好耐，我（綵排時）聽到最多評語，就係話我跳得太好，Carman你減番少少啦。」