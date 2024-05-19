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娛樂
2024-05-19 21:33:39

福祿壽訓練學院｜阮兆祥拍埋何太「千語BB語錄」 網民笑死︰兩個勁似樣

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三人的裝束，都近乎99.9%還原新聞人物何生何太。

三人的裝束，都近乎99.9%還原新聞人物何生何太。

《福祿壽訓練學院》今晚（19日）的重點落在李思捷及阮兆祥扮的何伯夫婦。早前二人以何伯夫婦look直踩《逆天奇案2》大結局現場引爆全城熱話，本周由於何生何太事件再有新進展，為了緊貼新聞熱話，將最新鮮滾熱辣的笑料呈現觀眾眼前，福祿壽團隊再次展現「極速神還原」功力！

祿壽又再展現神還原功力。

祿壽又再展現神還原功力。

郭珮文扮梁敏巧超神似

祥師兄及思捷以何生何太最新裝束現身電視城，為本集《福祿壽訓練學院》拍攝特備環節，團隊這次更找來節目「扮工室助理」郭珮文（Juliana）扮演因訪問何生何太時有出色表現、備受讚賞的「東張女神」梁敏巧。

李思捷與阮兆祥再次神還原何伯何太。 李思捷與阮兆祥再次神還原何伯何太。 李思捷與阮兆祥再次神還原何伯何太。 李思捷與阮兆祥再次神還原何伯何太。 阮兆祥再次神還原何太。 阮兆祥再次神還原何太。

扮埋「千語BB語錄」

三人今早齊齊以99.9%原裝Look為節目進行拍攝，祥師兄的「大星星」黑白裙配以Satine絲巾及披肩長髮，加上全程嬌羞小鳥伊人Tone對著思捷又挨又詐嬌，再次引爆全場笑彈。不過，最令大家笑爆莫過於祥師兄模仿何太在抖音的影片，大晒「千語BB語錄」教觀眾如何釣金龜。網民直言笑到頂唔順，更稱完全分不清何太及祥師兄。

師兄模仿何太在抖音的影片，大晒「千語BB語錄」教觀眾如何釣金龜。 師兄模仿何太在抖音的影片，大晒「千語BB語錄」教觀眾如何釣金龜。 師兄模仿何太在抖音的影片，大晒「千語BB語錄」教觀眾如何釣金龜。 師兄模仿何太在抖音的影片，大晒「千語BB語錄」教觀眾如何釣金龜。

歸功TVB幕後工作人員

祥師兄及思捷事後受訪時，亦再次對製作組在道具及服裝方面的神還原能力表示讚嘆，二人更異口同聲表示必須感激TVB服裝、道具及化妝同事的齊心協力：「佢哋真係好犀利，點解可以喺咁短時間，搵到咁一模一樣嘅衫架呢，尤其條絲巾真係似到不得了。呢班同事其實一路以嚟喺我哋嘅製作方面都幫咗好多，真係勞苦功高。」

 

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網民笑言已經分不清是何太還是阮兆祥。

網民笑言已經分不清是何太還是阮兆祥。

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