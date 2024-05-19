福祿壽訓練學院｜阮兆祥拍埋何太「千語BB語錄」 網民笑死︰兩個勁似樣

《福祿壽訓練學院》今晚（19日）的重點落在李思捷及阮兆祥扮的何伯夫婦。早前二人以何伯夫婦look直踩《逆天奇案2》大結局現場引爆全城熱話，本周由於何生何太事件再有新進展，為了緊貼新聞熱話，將最新鮮滾熱辣的笑料呈現觀眾眼前，福祿壽團隊再次展現「極速神還原」功力！

郭珮文扮梁敏巧超神似 祥師兄及思捷以何生何太最新裝束現身電視城，為本集《福祿壽訓練學院》拍攝特備環節，團隊這次更找來節目「扮工室助理」郭珮文（Juliana）扮演因訪問何生何太時有出色表現、備受讚賞的「東張女神」梁敏巧。

扮埋 「千語BB語錄」 三人今早齊齊以99.9%原裝Look為節目進行拍攝，祥師兄的「大星星」黑白裙配以Satine絲巾及披肩長髮，加上全程嬌羞小鳥伊人Tone對著思捷又挨又詐嬌，再次引爆全場笑彈。不過，最令大家笑爆莫過於祥師兄模仿何太在抖音的影片，大晒「千語BB語錄」教觀眾如何釣金龜。網民直言笑到頂唔順，更稱完全分不清何太及祥師兄。