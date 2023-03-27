秋成勳專訪｜想拍香港動作片 訪港與偶像成龍緣慳一面(附訪問片)

憑Netflix真人騷《體能之巔：百人大挑戰》(Physical 100)爆紅的47歲韓國格鬥選手秋成勳，近日獲香港旅遊發展局(旅發局)邀請訪港近100小時，相隔7年再來港的秋成勳，今次更與妻子和女兒秋小愛同行，不過妻女參觀巴塞爾藝術展，而他亦行程緊密，沒時間一起遊玩，但就被太太要求送名錶作禮物。問到最浪漫經驗？他自爆曾在太太33歲生日時，送上330支花作禮物。今次來港除了出席「國際都會高爾夫球錦標賽」、觀賞維港夜景、搭「叮叮」電車、嘆茶吃中式點心。他坦言有興趣拍動作片，本想趁今次訪港相約偶像成龍見面，可惜對方不在香港，緣慳一面。

向來嚴管飲食與體重的秋成勳，不但每天做運動，還要戒吃碳水化合物，但今次來港自言抵受不住美食的誘惑，「香港美食太吸引，體重都增加少少，最鍾意食叉燒，這裡食的叉燒是人生食過最好味的。」他表示希望下次再來港時，可自行逛街和地道的品嘗街頭小吃。大會以「感受男人的浪漫」形容今次旅程，一身結實肌肉的秋成勳笑言，「我不肯定自己是否浪漫的人，但記得太太33歲生日時，我覺得送33支花太少，所以買了330朵花送給太太，當時太太就說我很浪漫。」

想拍香港動作片

秋成勳本想趁今次訪港，達成見偶像成龍的心願，「我從小到大都看成龍的電影，視他為偶像，原本今次來港也託了朋友安排見面，但因成龍不在港，希望下次來可見面，或者一齊做訓練。」他直言有興趣拍香港動作片，若有機會也想一試。作為格鬥選手，他也有興趣與香港選手切磋交流。假如有機會在香港舉行粉絲見面會，他就希望可以齊齊做運動操肌。

談到參與《體能之巔》的難忘經驗，他就表示最記得兩項挑戰，第一是拉著一個很重的袋，很多選手都感到非常辛苦，另一個是推100kg的大石，真的很疲倦，問到可有興趣再參加類似節目？他豪不猶豫表示有機會也會再接受挑戰。