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娛樂
2022-06-10 16:50:11

秦沛不捨姜麗文出嫁：你不如唔好咁快結婚

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Lesley創作新歌《爸爸放心我出嫁》送給爸爸秦沛。

Lesley創作新歌《爸爸放心我出嫁》送給爸爸秦沛。

姜麗文（Lesley）日前在IG公布升呢做人妻，更創作新歌《爸爸放心我出嫁》送給爸爸秦沛，現年77歲的秦沛更在新歌MV中驚喜現身，並即興耍拳伴舞，活力十足。Lesley日前接受電台訪問時，她親解創作這首歌的原因，並坦言爸爸極度不捨她出嫁：「其實係2019年我訂婚，我見到爸爸嘅反應，我feel到佢好緊張、好擔心。其實佢好鍾意柏豪嘅，一早已經ok咗佢，但我覺得始終做爸爸呢，嫁女呢樣嘢真係好難let go，所以有一日我沖緊涼，不如寫一個情信、情歌畀爸爸呀，同佢講無論發生咩事都好，佢點都係我No.1嘅。」

訪問中Lesley又大爆爸爸得知她婚訊的一刻心情有點落寞，沒有笑容笑，沒有恭喜我，還有點眼濕濕。在MV排舞期間，秦沛又開口表示：「阿女，我都係學唔到個舞，你不如唔好咁快結婚啦。」Lesley坦言完全感受到爸爸對她的不捨之情。不過在婚後，秦沛亦非常接受女婿柏豪，大家相處非常融洽。提到新歌MVLesley邀請爸爸出任MV男主角，秦沛即興耍拳助興：「係佢自己㗎，好好笑呀！我哋本來話扮停，望阿爸，我本來以為佢淨係郁少少，點知無端端啪，開始操功夫，其實我哋所有人嘅反應係真㗎，一take過。」Lesley亦坦言在出歌前曾擔心外界覺得她經常提起爸爸，但最後她亦釋懷表示：「我根本係秦沛個女，我不停拎我爸個名出嚟其實都係我個pride嚟嘅，唔應該成日都驚人哋會諗啲乜嘢。」

秦沛對於女兒出嫁大感不捨。 Lesley日前上商台接受訪問。 Lesley早前與圈外男友柏豪於美國結婚。
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