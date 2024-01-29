秦煌與內地情人相差30年 大讚對方知慳識儉不嫌貧：同港女冇得比

近排李龍基同年紀相差36載嘅女友Chris Wang王青霞多次傳出新聞，唔少人都關注基哥喺內地以至香港嘅物業去向。而另一資深藝人、75歲嘅秦煌，原來早過李龍基北上尋真愛，多年前已經有細佢30年嘅「情人知己」，仲喺愛人家鄉湖南置業。

秦煌北上居住深圳20年，佢自爆搬上去住嘅時候，搵咗個20歲女仔幫佢打理家務，呢個女仔就係佢後來嘅「情人知己」Mary。秦煌話叫過Mary走，但愛人冇理會，仲將買餸錢「打釜頭」儲起，加埋秦煌資助嘅幾十萬喺湖南買咗樓。現時秦煌有工作就返香港租地方住，其他時間住深圳，愛人會坐高鐵由湖南落去搵佢。訪問中秦煌大讚內地女性唔會好似港女咁，問男士有冇錢有冇樓。

秦煌拒絕與愛人生育 坦言不介意他人經手

秦煌同分居多年太太莫佩雯育有4個仔女，而Mary曾經向秦煌提出想生小朋友，秦煌表明拒絕，但唔介意對方用自己方式有小朋友。後來Mary懷孕並誕下一女，個女11個月大嘅時候兩母女返去深圳同秦煌生活。而家Mary個女8歲，秦煌視如己出，希望搵到錢供繼女讀書。秦煌直言冇過問繼女生父是誰，Mary亦冇提過。

講起內地愛人呢個話題，秦煌唔覺意爆咗老友李龍基秘密，話基哥以前同佢做過鄰居，多年前用80萬喺福田買1300呎樓，秦煌有去參觀過，仲話當時基哥有個好後生嘅女友叫「霞女」，以為而家嗰位（Chris）係同一個人……咦？