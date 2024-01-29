熱門搜尋:
美斯訪香港 農曆新年2024 垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 機管局債券 MIRROR演唱會2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-29 18:54:00

秦煌與內地情人相差30年 大讚對方知慳識儉不嫌貧：同港女冇得比

分享：
秦煌與內地情人相差30年 大讚對方知慳識儉不嫌貧：同港女冇得比

秦煌與內地情人相差30年 大讚對方知慳識儉不嫌貧：同港女冇得比

近排李龍基同年紀相差36載嘅女友Chris Wang王青霞多次傳出新聞，唔少人都關注基哥喺內地以至香港嘅物業去向。而另一資深藝人、75歲嘅秦煌，原來早過李龍基北上尋真愛，多年前已經有細佢30年嘅「情人知己」，仲喺愛人家鄉湖南置業。

秦煌與內地情人相差30年 大讚對方知慳識儉不嫌貧：同港女冇得比

秦煌與內地情人相差30年 大讚對方知慳識儉不嫌貧：同港女冇得比

秦煌北上居住深圳20年，佢自爆搬上去住嘅時候，搵咗個20歲女仔幫佢打理家務，呢個女仔就係佢後來嘅「情人知己」Mary。秦煌話叫過Mary走，但愛人冇理會，仲將買餸錢「打釜頭」儲起，加埋秦煌資助嘅幾十萬喺湖南買咗樓。現時秦煌有工作就返香港租地方住，其他時間住深圳，愛人會坐高鐵由湖南落去搵佢。訪問中秦煌大讚內地女性唔會好似港女咁，問男士有冇錢有冇樓。

講起內地愛人呢個話題，秦煌唔覺意爆咗老友李龍基秘密

講起內地愛人呢個話題，秦煌唔覺意爆咗老友李龍基秘密

秦煌拒絕與愛人生育 坦言不介意他人經手

秦煌同分居多年太太莫佩雯育有4個仔女，而Mary曾經向秦煌提出想生小朋友，秦煌表明拒絕，但唔介意對方用自己方式有小朋友。後來Mary懷孕並誕下一女，個女11個月大嘅時候兩母女返去深圳同秦煌生活。而家Mary個女8歲，秦煌視如己出，希望搵到錢供繼女讀書。秦煌直言冇過問繼女生父是誰，Mary亦冇提過。

講起內地愛人呢個話題，秦煌唔覺意爆咗老友李龍基秘密，話基哥以前同佢做過鄰居，多年前用80萬喺福田買1300呎樓，秦煌有去參觀過，仲話當時基哥有個好後生嘅女友叫「霞女」，以為而家嗰位（Chris）係同一個人……咦？

舊年秦煌同另一TVB舊人林偉見面，林拍片分享上小紅書，片中林偉笑秦煌「好大陣『老煌除』」，仲問佢有冇沖涼。

舊年秦煌同另一TVB舊人林偉見面，林拍片分享上小紅書，片中林偉笑秦煌「好大陣『老煌除』」，仲問佢有冇沖涼。

秦煌離巢後亦不時演出

去年離開TVB後，秦煌接吓內地同香港製作影視作品演出，自言勉強夠使。近年健康狀況備受關注，秦煌而家喺香港一年覆診3次，減磅幾十磅後醫生冇再叫佢減肥。舊年秦煌同另一TVB舊人林偉見面，林拍片分享上小紅書，片中林偉笑秦煌「好大陣『老煌除』」，仲問佢有冇沖涼。

Ad Block

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受