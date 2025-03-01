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娛樂
2025-03-01 16:00:42

秦煌長居護老院過80大壽　指內地情人Mary已是過去式

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秦煌

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資深演員秦煌喺上年3月曾兩次跌倒，先後轉過四間醫院而行動不便嘅佢現居於護老院，終得到妥善照顧。本月中（16日）係佢嘅80大壽，雖然院內冇舉行慶祝活動，佢嘅仔女亦冇現身，不過就有傳媒前往探望，當日嘅佢打扮醒神，仲為寂寞過生日打圓場。

「趁有牙食得就食」

當日傳媒前往探望秦煌時，帶同生日蛋糕及雲吞麵，非常滿足嘅秦煌仲話「趁有牙食得就食」，並笑話留嚟做宵夜。雖然當日子女及內地情人知己Mary都冇現身，不過佢就為子女解畫，表示佢哋要返工，而佢自己亦唔想搞到咁大陣仗。被問到有冇失望時，佢就直言冇失望。

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至於Mary方面，佢就話已經係過去式，現時大家好少聯絡。樂觀嘅秦煌為寂寞過生日打圓場，表示因為自己已經過咗80歲，所以唔再重視80歲，目標係超過90歲，之後再望100歲，仲話屋企人好長命，所以唔好衰俾佢哋睇。

秦煌曾因跌倒而送院治理。 秦煌出道作品《射鵰英雄傳》，後來拍劇無數 陳煒自掏荷包請人幫秦煌治理雙腳。 秦煌與陳煒因為合作《神槍狙擊》而結緣，二人片中扮演父女。

最開心唔使擔心財政問題

被問到有咩生日願望，秦煌表示都係自己開心，最開心就係唔使擔心財政問題，而家除咗三餐溫飽，仲住老人院單人房兼有4,000幾蚊綜援金做零用錢，有時仔女又會俾錢佢。

另外，佢仲滿意現狀，80歲個人精神又食得，現時佢最開心就係有美食，老人院過時過節會加餸，一人一份蝦、燒肉，啲女又會買燒腩骨俾佢食。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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