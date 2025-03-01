秦煌長居護老院過80大壽　指內地情人Mary已是過去式

資深演員秦煌喺上年3月曾兩次跌倒，先後轉過四間醫院而行動不便嘅佢現居於護老院，終得到妥善照顧。本月中（16日）係佢嘅80大壽，雖然院內冇舉行慶祝活動，佢嘅仔女亦冇現身，不過就有傳媒前往探望，當日嘅佢打扮醒神，仲為寂寞過生日打圓場。

「趁有牙食得就食」

當日傳媒前往探望秦煌時，帶同生日蛋糕及雲吞麵，非常滿足嘅秦煌仲話「趁有牙食得就食」，並笑話留嚟做宵夜。雖然當日子女及內地情人知己Mary都冇現身，不過佢就為子女解畫，表示佢哋要返工，而佢自己亦唔想搞到咁大陣仗。被問到有冇失望時，佢就直言冇失望。