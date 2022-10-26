新一代睇YouTube搵娛樂搵答案，造就一批YouTuber比明星更多人識。近年香港出現移民潮，YouTuber界當中都有唔少人離港生活，分享當地見聞，吸引唔少有意移民嘅觀眾收睇。不過有連登網民就出post「建議大家唔好再聽啲移咗民嘅YouTuber」。

移民外地Youtuber被指賺香港人錢笑人留港 網民呼籲唔好支持惹爭議

呢位網友嘅理據係「呢班人走左 但就都係靠賺香港人錢／賺香港人既錢 就駛係英國日本加拿大／得閒笑下你班留港x 仲可以用你地既view數幫佢地係外地享受錢玩住／乜野自由既空氣 你地咪又係要靠香港人先有收入 ／單靠其他能力係外地根本搵唔到錢／奈何一眾留係度捱緊人仲要幫你地係個邊梳乎」。

有人認同呢套講法，更指名道姓討論某啲網上政論人嘅節目質素。另一邊廂，反對樓主嘅意見就認為，YouTube節目從收看次數賺取嘅廣告費其實唔多，又或者認為如果「賺香港人錢喺外國洗」唔啱，咁係咪唔可以睇外國YouTuber節目？

討論入面有人提起幾個移居海外YouTuber，例如有過百萬人訂閱嘅大J，而家喺日本生活；本來由煮食片起家嘅Bob叔，就已經移居英國，過去Bob叔啲片唔見樣只有佢把聲旁白，而家佢本尊會現身介紹英國生活，被網民視為起程前必睇。大J同Bob叔早排不約而同都有拍片分享喺當地置業經驗，2個人嘅新屋亦都十分寬敞，難怪會有網民睇到有意見。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載