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娛樂
2024-12-19 21:58:44

程凱欣生日收馬浚偉大利是 許願希望新城廣播愈做愈好

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馬浚偉與一眾同慶祝程凱欣生日。

馬浚偉與一眾同慶祝程凱欣生日。

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新城知訊台台長程凱欣（Karen）今日(19)正日生日，新城廣播有限公司首席營運總監(COO)馬浚偉、總經理（節目規劃及頻道運作）朱子昭、新聞部總監林潔瑩、高級執行監製林淑敏、節目主持麥卓華、黎莉與一眾同事送上生日蛋糕，當然還有馬浚偉送上的生日大利是。Karen感動地許下生日願望：「好驚喜收到我最愛吃的開心果生日蛋糕，更加開心收到馬生(馬浚偉)的祝福利是，希望所有人都開開心心、身體健康！」

馬浚偉送上大利是賀程凱欣生日。 新城知訊台台長程凱欣生日。 新城節目主持黎莉吻賀程凱欣。

Karen總結新城知訊台過去一年成績，她衷心感謝在馬浚偉帶領下，知訊台在2024年業績超額完成。並高度讚揚馬浚偉好多創意：「最欣賞馬生(馬浚偉)令到今年的《新城勁爆頒獎禮2024》早着先機，睇到可以在音樂頒獎禮的舞台，把音樂與體育跨界別互相嘉許。還有，本周日(1222)新城知訊台主辦的第一屆《詩歌有Guide頒獎禮》，成為首個廣播媒體創辦基督教詩歌頒獎禮。」她謙稱從來沒想過，也不曉得，廣播媒體也可以這樣跳出框框。

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展望2025年，Karen透露新城知訊台在馬浚偉領導下，已有更加新多計劃，節目上將會再有更多新元素，她說：「雖然已到年尾，我哋沒停過。製作部同事們正在忙於籌備《新城勁爆頒獎禮2024》的同時，節目部亦已密鑼緊鼓準備2025年新城知訊台節目，將會更多元化。」

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