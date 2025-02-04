稱與Jennie是乞丐 Rosé和Lisa是公主 Jisoo宣布香港舉行fan meeting(有片)

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo，近日接受YouTube頻道節目《Salon Drip2》訪問，大方分享與成員之間的風格差異，引起了大家的關注。在節目中，Jisoo攜新迷你專輯《AMORTAGE》回歸前，與主持人張度練(有譯張度妍)分享了許多有趣的故事。

Jisoo提到BLACKPINK成員們的風格各異，坦言：「Rosé和 Lisa 喜歡打扮和化妝，但我和Jennie比較喜歡自然。」她笑著說：「我只需塗上防曬霜就出門，所以我特別信任 Jennie。」這番話引得眾人捧腹大笑。

隨後，Jisoo 分享了一個趣事，講述在紀念出道8周年直播前的情況。她提到當時有活動，必須穿著運動服，於是她在手機群組調侃成員們：「我的打扮是乞丐。有乞丐嗎？」Jennie回應：「我也是乞丐，但這裡有兩位公主。」Jisoo說，當她到達現場後，感受到截然不同的風格，自己和 Jennie 看起來自然，而Rosé 和Lisa則像是化了妝的公主。