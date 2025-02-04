稱與Jennie是乞丐 Rosé和Lisa是公主 Jisoo宣布香港舉行fan meeting(有片)

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo，近日接受YouTube頻道節目《Salon Drip2》訪問，大方分享與成員之間的風格差異，引起了大家的關注。在節目中，Jisoo攜新迷你專輯《AMORTAGE》回歸前，與主持人張度練(有譯張度妍)分享了許多有趣的故事。
Jisoo提到BLACKPINK成員們的風格各異，坦言：「Rosé和 Lisa 喜歡打扮和化妝，但我和Jennie比較喜歡自然。」她笑著說：「我只需塗上防曬霜就出門，所以我特別信任 Jennie。」這番話引得眾人捧腹大笑。
隨後，Jisoo 分享了一個趣事，講述在紀念出道8周年直播前的情況。她提到當時有活動，必須穿著運動服，於是她在手機群組調侃成員們：「我的打扮是乞丐。有乞丐嗎？」Jennie回應：「我也是乞丐，但這裡有兩位公主。」Jisoo說，當她到達現場後，感受到截然不同的風格，自己和 Jennie 看起來自然，而Rosé 和Lisa則像是化了妝的公主。
此外，Jisoo又預告BLACKPINK的未來活動，令fans充滿期待，她說：「我計劃今年和BLACKPINK一起發行一張專輯，並進行世界巡演。」
Jisoo 將於14日發行專輯《AMORTAGE》，展開個人音樂活動。她稱專輯曲目和製作團隊，都是她自己挑選。此外，Jisoo 將舉行名為《LIGHTS, LOVE, ACTION》的亞洲巡迴fans見面會，其中包括香港站的活動，這對於BLINKS 和Jisoo的歌迷來說，無疑是新一年的重要喜訊！
此次亞洲巡迴見面會，除了香港外，還會登陸馬尼拉、曼谷、東京、澳門、台北和河內等城市。具體的活動內容、時間、地點和票價等資訊，將在 JISOO App 上進一步公布，粉絲們要密切留意，期待Jisoo是否會在活動中搶先表演新歌，並與香港歌手合作表演的精彩瞬間。