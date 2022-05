積遜莫瑪撻着影后查理絲泰朗 《狂野時速10》片場打情罵俏

由雲狄素(Vin Diesel)領軍的明年新片《狂野時速10》(Fast X),目前於意大利開工拍攝,今次加入「水行俠」積遜莫瑪(Jason Momoa)飾演大反派,近日卻有雜誌爆料指他搭上有份參演的奧斯卡金像影后查理絲泰朗(Charlize Theron)。



46歲查理絲泰朗最近在賣座電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)的彩蛋中現身,落實加入MCU行列。私生活方面,查理絲泰朗被指在《狂野時速10》開拍首日已跟積遜莫瑪眉來眼去。查理絲泰朗曾被指難相處,以往拍戲惹來耍大牌指控,不過她跟42歲的積遜似乎一拍即合,還經常在片場打情罵俏,繼而傳出發展相差四載的姐弟戀。



積遜莫瑪走紅後不僅身形大變,就連感情方面也同樣變心,他與影星妻子Lisa Bonet早前宣布分手,不足半年已經換畫。