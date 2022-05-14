積遜莫瑪撻着影后查理絲泰朗 《狂野時速10》片場打情罵俏

由雲狄素（Vin Diesel）領軍的明年新片《狂野時速10》（Fast X），目前於意大利開工拍攝，今次加入「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）飾演大反派，近日卻有雜誌爆料指他搭上有份參演的奧斯卡金像影后查理絲泰朗（Charlize Theron）。



46歲查理絲泰朗最近在賣座電影《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）的彩蛋中現身，落實加入MCU行列。私生活方面，查理絲泰朗被指在《狂野時速10》開拍首日已跟積遜莫瑪眉來眼去。查理絲泰朗曾被指難相處，以往拍戲惹來耍大牌指控，不過她跟42歲的積遜似乎一拍即合，還經常在片場打情罵俏，繼而傳出發展相差四載的姐弟戀。



積遜莫瑪走紅後不僅身形大變，就連感情方面也同樣變心，他與影星妻子Lisa Bonet早前宣布分手，不足半年已經換畫。

