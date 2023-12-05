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娛樂
2023-12-05 19:01:16

究竟讀緊乜｜Dee哥被嘲IQ低慘遭團欺 193避過「屎味Mix & Match」保錡瞓棺材險窒息 肥仔睇到笑住喊(有片)

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ERROR出席《究竟讀緊乜》記者會，分享拍攝趣事。(羅錦鴻攝)

ERROR出席《究竟讀緊乜》記者會，分享拍攝趣事。(羅錦鴻攝)

ERROR成員梁業(肥仔)、何啟華(DeeGor)、郭嘉駿(193)和吳保錡(保錡)主持的ViuTV 全新節目《究竟讀緊乜》已於昨晚首播，四子今日出席記者會為節目宣傳造勢，分享到訪台灣校園拍攝的難忘體驗，193形容ERROR將資訊節目發揮到淋漓盡致，變成綜藝節目，保錡最難忘是瞓棺材，觸發肥仔演技大爆發落下男兒淚，被Dee哥都封為ERROR的演技擔當。肥仔堅稱是發自內心的眼淚，Dee哥爆料指：「佢喊之前，我們差不多笑咗一粒鐘，仲未拍到導演所要的感受mode。」193指當時要體驗朋友離世的感受，但保錡在棺材裡又笑又撳電話，保錡辯解說，「要望住肥仔笑住喊，最勁真的蓋著棺材裡，我冇氧氣，唔係瞓著係暈低咗，直到打開棺材蓋，終於有氧氣，發出類似鼻鼾聲，其實是大力吸氣。」

ERROR在《究竟讀緊乜》記者會上，分享拍攝趣事。(羅錦鴻攝) ERROR在《究竟讀緊乜》記者會上，分享拍攝趣事。(羅錦鴻攝) ERROR在《究竟讀緊乜》記者會上，分享拍攝趣事。(羅錦鴻攝) ERROR在《究竟讀緊乜》記者會上，分享拍攝趣事。(羅錦鴻攝) ERROR在《究竟讀緊乜》記者會上，分享拍攝趣事。(羅錦鴻攝)

肥仔醉酒學外語特別high

四子接受訪問時，Dee哥自從在《ERROR暑期自作業》錄得最低IQ商數後，繼續成為團欺對象，全程被隊友嘲笑智商低，缺乏邏輯分析能力。談到《究竟讀緊乜》的難忘片段，肥仔首推學外語環節，193大爆，「因為佢飲醉酒做節目，原來真係好好睇，平時做主持超勁唔好睇。」肥仔解釋醉酒因由，「因為玩遊戲擲骰仔，輸咗要飲酒，係俄羅欺Vodka，我以為用杯水扮Vodka，點知真係要飲。」醉後的肥仔被爆學日文的「動()()」句子特別High保錡「善意」提醒肥仔要訓練酒量，「佢最經典係話保錡扶一扶我，然後下一分鐘瞓著咗。」

大爆經理人一身屎味

193自爆因排練舞台劇提早兩日火返港，逃過最辛苦的「屎劫」，留下3位隊友到農場為豬隻沖涼和執屎，肥仔大爆，「屎味勁到……被阿濟(ERROR經理人)吸晒喺個身度。」保錡續說，「佢又扮型唔著保護衫，好臭但又跟埋上車，全身牛屎豬屎味Mix&Match。」節目中，四子向台灣女生抄牌的「揸(加)你奶(Line)」環節，肥仔收穫最豐富，阿Dee就繼續排榜末，他們又比較不同大學女生的吸睛程度，訪問幾乎全程暴走。

ERROR受訪談及《究竟讀緊乜》的拍攝趣事，繼續發揮訪問大暴走本色。(羅錦鴻攝) ERROR受訪談及《究竟讀緊乜》的拍攝趣事，繼續發揮訪問大暴走本色。(羅錦鴻攝) ERROR受訪談及《究竟讀緊乜》的拍攝趣事，繼續發揮訪問大暴走本色。(羅錦鴻攝) ERROR受訪談及《究竟讀緊乜》的拍攝趣事，繼續發揮訪問大暴走本色。(羅錦鴻攝) ERROR受訪談及《究竟讀緊乜》的拍攝趣事，繼續發揮訪問大暴走本色。(羅錦鴻攝) ERROR受訪談及《究竟讀緊乜》的拍攝趣事，Dee哥被嘲IQ低全程被團欺。(羅錦鴻攝) ERROR受訪談及《究竟讀緊乜》的拍攝趣事，繼續發揮訪問大暴走本色。(羅錦鴻攝) ERROR受訪談及《究竟讀緊乜》的拍攝趣事，繼續發揮訪問大暴走本色。(羅錦鴻攝)

Dee哥高呼：IQ低但有得威

談到四人工作近況，Dee哥首次為迪士尼100周年動畫配音，更與鄭欣宜(Joyce)合作，他表示，「每次跟Joyce合作都好開心，過程好順利，因為佢好鍾意迪士尼，對她對我來說都意義重大。」又一次成就解鎖，Dee哥得戚表示，「IQ低但有得威。」193乘機嘲笑他小學雞，適合為動畫配音。193早前完成首次舞台劇《Laugh Vacation》演出被飛到日本旅遊放假，提到獲拍檔吳海昕讚準時，他一臉認真表示，「準時唔係讚美，我哋做藝人一定要準時。」3子即時笑破肚皮。

肥仔為黎明個唱編舞：黎生直接表明坐喺度

保錡獲陳偉霆拍片鼓勵兼follow IG，他直言好開心，「欣賞佢堅持，係一件難事，最近我睇完培生擂台，有位拳手叫彬叔，佢本來想做演員，我覺得堅持的人，全部都需要支持。」他表示盼有機會合唱。肥仔擔任黎明演唱會的舞蹈總監，他形容是人生成就解鎖，但不忘補充，「黎生好直接表明坐喺度，我只係幫dancers排舞。」3子隨即大讚肥仔，叫他退居幕後做ERROR的舞蹈總監，讓他們做幕前擔當。

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