究竟讀緊乜｜Dee哥被嘲IQ低慘遭團欺 193避過「屎味Mix & Match」保錡瞓棺材險窒息 肥仔睇到笑住喊(有片)

由ERROR成員梁業(肥仔)、何啟華(DeeGor)、郭嘉駿(193)和吳保錡(保錡)主持的ViuTV 全新節目《究竟讀緊乜》已於昨晚首播，四子今日出席記者會為節目宣傳造勢，分享到訪台灣校園拍攝的難忘體驗，193形容ERROR將資訊節目發揮到淋漓盡致，變成綜藝節目，保錡最難忘是瞓棺材，觸發肥仔演技大爆發落下男兒淚，被Dee哥都封為ERROR的演技擔當。肥仔堅稱是發自內心的眼淚，Dee哥爆料指：「佢喊之前，我們差不多笑咗一粒鐘，仲未拍到導演所要的感受mode。」193指當時要體驗朋友離世的感受，但保錡在棺材裡又笑又撳電話，保錡辯解說，「要望住肥仔笑住喊，最勁真的蓋著棺材裡，我冇氧氣，唔係瞓著係暈低咗，直到打開棺材蓋，終於有氧氣，發出類似鼻鼾聲，其實是大力吸氣。」

肥仔醉酒學外語特別high 四子接受訪問時，Dee哥自從在《ERROR暑期自作業》錄得最低IQ商數後，繼續成為團欺對象，全程被隊友嘲笑智商低，缺乏邏輯分析能力。談到《究竟讀緊乜》的難忘片段，肥仔首推學外語環節，193大爆，「因為佢飲醉酒做節目，原來真係好好睇，平時做主持超勁唔好睇。」肥仔解釋醉酒因由，「因為玩遊戲擲骰仔，輸咗要飲酒，係俄羅欺Vodka，我以為用杯水扮Vodka，點知真係要飲。」醉後的肥仔被爆學日文的「動(作)漫(畫)」句子特別High。保錡「善意」提醒肥仔要訓練酒量，「佢最經典係話保錡扶一扶我，然後下一分鐘瞓著咗。」 大爆經理人一身屎味 193自爆因排練舞台劇提早兩日火返港，逃過最辛苦的「屎劫」，留下3位隊友到農場為豬隻沖涼和執屎，肥仔大爆，「屎味勁到……被阿濟(ERROR經理人)吸晒喺個身度。」保錡續說，「佢又扮型唔著保護衫，好臭但又跟埋上車，全身牛屎豬屎味Mix&Match。」節目中，四子向台灣女生抄牌的「揸(加)你奶(Line)」環節，肥仔收穫最豐富，阿Dee就繼續排榜末，他們又比較不同大學女生的吸睛程度，訪問幾乎全程暴走。