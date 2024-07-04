穿BLACKPINK設計師韓服亮相 死侍賴恩：明年Met Gala著它

電影《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)的賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)、曉治積曼(Hugh Jackman)，以及導演桑里(Shawn Levy)近日開始全球宣傳活動，今早去到韓國首爾四季酒店舉行發布會，3人換上大會為他們提供的韓服新裝見傳媒。

「死侍」賴恩談到這份突如其來的韓服禮物，他說：「我感覺充滿力量，當我穿上這套衣服時，身體湧現一股額外力量，就像是超能力，我感到非常榮幸。謝謝你們。」當大會司儀向他解釋，他們身穿的韓服，是曾經幫BLACKPINK設計Coachella舞台戰衣的設計師負責，賴恩答到：「那我打算穿著它參加明年的Met Gala。」