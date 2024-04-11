穿Thierry Mugler女機械人裝出席《沙丘2》首映 Zendaya：著上10分鐘後開始頭暈

28歲荷李活女星Zendaya近日接受時尚雜誌《Vogue》的「Life in Looks」訪問，提到今年2月15日在英國倫敦舉行的電影《沙丘瀚戰2》首映禮上，穿上時裝設計師Thierry Mugler手筆的女機械人裝時感到遺憾。
Zendaya穿著一套非前衛的貼身銀色金屬機械人裝亮相，露出胸部、臀部、大腿和腹部。這套覆蓋著透明塑膠的衣服非常性感，她稱曾向造型師Law Roach詢問時獲得的建議，她說：「當時我想知道如果我穿這件衣服會是甚麼樣子。」Law Roach回答地：「別開玩笑了，妳是認真的嗎？」之後Law Roach為她準備後曾問：「妳說要穿這件衣服，我準備好了，但我很相信最後你會感到害怕。」
當時Zendaya向造型師表達出非常想試，Law Roach還說，「我很懷疑。」由於這件女機械人裝有特定的彎曲點，例如肘部，因此必須完美身材穿上，身體才能正確移動，幸運的是這些衣服非常適合Zendaya的身形，「它就像手套一樣合身，感覺一切就像一早計劃好。」但當Zendaya到達首映禮現場時，她開始後悔了，她說：「當時腦裡浮出『這是一個糟糕的選擇』和『為甚麼我要求穿這個？』」
Zendaya解釋，她穿上這件衣服10分鐘後，就開始感到頭暈，「我實際上穿上一套帶有屏障連身衣，衣服的金屬傳熱速度快，將悶熱全困在衣服裡，「我承認因為這套金屬鎧甲般的服裝，令我過得十分艱難。」幸運的是Zendaya 並沒有長時間穿上這件衫，之後她迅速換上了另一件Mugler設計的修身黑色連身裙。