穿Thierry Mugler女機械人裝出席《沙丘2》首映 Zendaya：著上10分鐘後開始頭暈

28歲荷李活女星Zendaya近日接受時尚雜誌《Vogue》的「Life in Looks」訪問，提到今年2月15日在英國倫敦舉行的電影《沙丘瀚戰2》首映禮上，穿上時裝設計師Thierry Mugler手筆的女機械人裝時感到遺憾。

Zendaya穿著一套非前衛的貼身銀色金屬機械人裝亮相，露出胸部、臀部、大腿和腹部。這套覆蓋著透明塑膠的衣服非常性感，她稱曾向造型師Law Roach詢問時獲得的建議，她說：「當時我想知道如果我穿這件衣服會是甚麼樣子。」Law Roach回答地：「別開玩笑了，妳是認真的嗎？」之後Law Roach為她準備後曾問：「妳說要穿這件衣服，我準備好了，但我很相信最後你會感到害怕。」