窄路微塵｜袁澧林談起媽咪感觸爆喊 多得張繼聰推薦贏演出機會

由張繼聰夥拍袁澧林（Angela）的香港電影《窄路微塵》，不僅成為「香港亞洲電影節HKAFF 2022」開幕作品，兩位主角更雙雙殺入本月19日在台灣舉行的第59屆金馬獎，首獲提名爭金馬影帝及影后，Angela更越級與前輩張艾嘉、金像獎影后劉雅瑟等角逐殊榮。 張繼聰與Angela接受訪問，分享入圍金馬獎的感受：張繼聰說：「覺得好滿足，還有覺得很感動，感動原因是拍攝這套電影時，導演比較年輕，除了我之外其餘也很年輕，我當然也年輕，但不及他們，我指整個製作團隊，有一天拍攝時，看見好像攝影師流星（張宇翰），雖然他很出色，但他也十分年輕，在片場例如有些製片部助理更貌似是中學生，有少少感覺是，今次我們只是代表，每個角色演得好一定有很多人在前後扶助，所以個滿足感是為團隊多於自己。」一向眼淺的Angela早前得知入圍時不禁爆喊，她自言以前拍過一些作品，其實連自己也不太滿意，更自爆：「有一段時間去試鏡很多時都未獲錄用，大部份也是落空，但在去年開始終於得到更多機會，所以突然有金馬獎提名，令我很激動也不知如何反應，真的很開心。」

並非女主角首選 張繼聰對Angela讚不絕口，原來電影公司當初一直找合適的年輕女演員飾演女主角Candy，由於這個角色有一定難度，既是MK妹亦是一位母親，在演繹上頗需層次，但片方在試鏡後在選角上仍未有定案，最後阿聰決定推薦Angela，並說：「其實她很愛演戲，對演藝很有熱情，亦會去研究，也相當勤力，不停去增值自己，這個原因令我覺得她值得獲更多機會。當然，我向電影公司提議時，大家也很錯愕，所以最後贏得這個角色，是她努力得來，可能大家對她印象比較斯文，完全不是Candy這角色的想像，我知道她一定有能力做到，不過電影公司認為比想像中有落差，我就解釋這種反差才會好睇。還有去到最後，其實有兩至三位最終爭得很貼近，考慮了很長時間，最終憑她自己的努力去獲得此角，所以其實與我無關。」Angela堅持要多謝張繼聰，而在今次過程中亦感受到有自己努力的成份，能獲得大家肯定令她感觸良多。Angela對贏得演出機會再補充：「可以分享，我本身也不是首選，因為有女演員檔期而退出，當得知入圍時才如此激動。」說到感動位時，Angela即哽咽落淚。

古天樂提議練戲 張繼聰與Angela同屬古天樂旗下藝人，兩人在疫情期間，與同門藝人在堂切蹉演技，Angela透露：「其實個課堂是古生見大家也有空閒時間，為何不去上堂，我們一得閒就會約，可以好誇張，在九龍灣的工作室，會即興練習，結束後仍會留低研究，由晚上七時食完晚飯去到三至四時，而這段長時間的分享，有很多晚也是不願走，覺得很棒，我們同公司的余香凝、楊偲泳、林千渟、張文傑、胡子彤、林家熙、陳穎欣、廖子妤等，大家好固定，一有空便上來，每次組合也不同。」《窄路微塵》是套疫情下的貼地電影，阿聰分享接拍該片之目的：「這次《窄路微塵》的角色就是演一個普通人，吸引我想演的原因，是可以為香港記錄低我們這艱難的時候。」故事亦令Angela勾起兒時回憶，她心深同感受說：「我覺得一個社會一有困難處境發生，現在又肺炎肆虐，最受罪一定是基層，因為基層在這個資本主義社會下最被打壓，Candy要面對的問題只是想養活自己和女兒，但屋租與收入太不成正比，我經歷這套電影，有時想起我媽咪會覺得她很厲害…」Angela再次泣不成聲，經平復心情後再說：「這套戲有時會令我想起我媽咪，因為我媽媽可以在一些不可能處境下，產生出強大母性和生存本領！」