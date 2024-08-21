竇靖童出道8年宣布開巡唱 以上海為首站

王菲的大女竇靖童於2016年出道，同年憑電影《七月與安生》主題曲入圍第53屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎，她亦先後推出過4張專輯。出道8年的她今日宣布於10月26日在上海舉行首個個人演唱會。今從海報見到她的個唱名為《狀況外巡迴演唱會》，首站是上海，至於之後會去哪些地方仍有待官方宣布。

竇靖童在IG以英文留言宣布開騷︰「It’s been 8 years..it’s finally happening….see you there」她在微博就以中文寫道︰「10月26日，我的首次個人巡演《狀況外》將在上海拉開帷幕啦！迫不及待要和你們一起進入我的音樂世界！~叫上你的朋友們，我們上海見！」她亦拍下影片宣傳，影片開首見到她一度發呆，之後又因為不同狀況而NG，名符其實是「狀況外」。