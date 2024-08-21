竇靖童出道8年宣布開巡唱 以上海為首站

王菲的大女竇靖童於2016年出道，同年憑電影《七月與安生》主題曲入圍第53屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎，她亦先後推出過4張專輯。出道8年的她今日宣布於10月26日在上海舉行首個個人演唱會。今從海報見到她的個唱名為《狀況外巡迴演唱會》，首站是上海，至於之後會去哪些地方仍有待官方宣布。
竇靖童在IG以英文留言宣布開騷︰「It’s been 8 years..it’s finally happening….see you there」她在微博就以中文寫道︰「10月26日，我的首次個人巡演《狀況外》將在上海拉開帷幕啦！迫不及待要和你們一起進入我的音樂世界！~叫上你的朋友們，我們上海見！」她亦拍下影片宣傳，影片開首見到她一度發呆，之後又因為不同狀況而NG，名符其實是「狀況外」。
為何叫「狀況外」
根據官方介紹，這次巡迴主題叫「狀況外」，是因為竇靖童常常沉醉於自己的小世界，真實的外在表現在旁人看來也許有一點「狀況外」，因此團隊就以此為靈感，屆時，樂迷們將被帶入一個充滿音樂與藝術交融的奇妙狀況外空間，她將和大家一起穿梭於狀況內和狀況外之間，感受音樂和舞台帶給我們的新奇體驗。
竇靖童全力參與演唱會製作
今次演唱會竇靖童亦參與多方面，包括舞台設計、視覺效果、歌單安排等等，官方稱︰「童童也貢獻了許多獨屬於她自己的想法和創意，而演唱會現場也將搭載更加多元的設計與驚喜，讓各種『狀況外』的小巧思在舞台上交匯碰撞。力求用一台誠意滿分的演出，給來到現場支持她的樂迷們打造一個鬆弛自在的浪漫音樂空間，提供一份充滿治癒力的精神補給！」
童童坦言，對演唱會的期待很簡單，就是希望大家在這次演出中聽到自己喜歡的歌。這次演唱會將涵蓋她創作的4張原創專輯，也代表她人生的每個小章節，體現出她在創作之路上每個階段的探索與表達。她希望以音樂連結所有的聽眾，為大家帶來活力和快樂、療癒和溫暖。