竇靖童出道8年開騷 大玩實驗性音樂風格

竇靖童(童童)首次舉行個人巡回演唱會《狀況外》，昨晚(10月26日)於上海靜安體育中心展開，童童於演唱會中展示她8年來音樂路上的成長和突破，演出上設計了五個章節，以她一貫慵懶空靈的聲線，大玩實驗性音樂風格，將電子、輕爵士、迷幻搖滾、民謠等多種元素融合交叠，令觀眾感觀上得到多元化的衝擊，無不驚嘆童童這個出身音樂世家的星二代如此多才多藝。

童童以一首《早上好》為開場曲，中台升起，充滿生命力日出的背景Led設計搭配她空靈的嗓音瞬間點燃了全場歌迷們的熱情。演唱會當中，童童一共換了三個造形，並且展現她音樂上多才多藝的特色，玩了Theremini特雷門琴、中國鼓和吉他，彈吉他時更笑言，「為了這個演出，導演非要我整點活，才藝表現，在樂手老師面前班門弄斧了。」引得觀眾哈哈大笑。到最後一部份，她向觀眾說，「有一個小小請求，這是我出道以來第一次巡演，第一場，想跟大家合一個影，可以嗎？然後請樂手老師們一起，跟觀眾合影，台下面觀眾及歌迷即時高舉「我們要一起走鴨」的手幅支持。

雖說是第一次個人演唱會，但童童非常了不起，由頭帶動觀眾情緒到尾，每首歌也讓觀眾跟著她的音樂意景及情緒進入狀態，並帶動歌迷一起大合唱，經典代表作品《Monday》的全場大合唱也將演唱會氛圍推到高潮。

出道以來一直以創作英文歌曲為主的她，近年終於也開始唱國語歌，演唱會之中，她獻唱了不少最新專輯中的歌曲。去到臨完場時，童童跟觀眾說，「謝謝大家，今天晚上跟我一起共渡這個晚上，送給大家最後一首歌，叫《同一片天空下》，希望我們很快可以再見面... 」歌迷大叫不要，童童就輕聲笑著說，「可以來武漢來看我喔。」演唱會不作encore，，但歌迷依舊是不捨離去，不停大叫安歌近五分鐘後，才依依不捨散場。