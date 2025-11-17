立法會選舉2025｜鍾鎮濤創作《投一票》呼籲市民投票 一個月連奪兩奬喜上加喜

鍾鎮濤（B哥）繼五年前為香港警隊創作主題曲後，今年再被入境事務處邀請為「立法會換屆選舉」創作歌曲《投一票》呼籲市民們踴躍投票！B哥表示創作此曲用了不到一天時間，受入境事務處郭處長邀請後，他便開始構思，如何能創作一首能令人易入腦的歌曲，他說:「因為處長特別喜歡《閃閃星辰》呢首歌，所以我第一句嘅melody就用咗呢首歌，然後將歌詞由「望那點點星辰」改做「是那香港精神」，然後就一路作落去，最後就創作咗呢首呼籲市民投票嘅歌。希望大家都支持，大家都記得12月7號去投票。」歌曲完成後，處長一聽就非常喜歡，更邀請埋入境事務處樂隊演奏此曲，與B哥一起拍成短片作呼籲，希望此曲能夠令更多市民去支持今次選舉，踴躍投票！

B哥盼新電影香港上映

此外，由B哥哥鍾鎮濤主唱的電影《嶺南功夫少年》主題曲《功夫少年狂》，早前更榮獲第二屆多倫多中華電影節閉幕式暨「玉楓獎」電影榮譽大獎的「最佳主題曲奬」。此歌曲由何偉華作曲、範祺與杜文陽作詞、陳立行編曲、鍾鎮濤主唱，電影《嶺南功夫少年狂》是由洪金寶主演，頒獎禮當日就由此套電影的導演高志森代表領獎。

B哥今個2025年，可以算是為「得獎年」，在短短一個月，先憑電影《廿四味》在內地電影展奪「最佳男演員」，之後主唱的電影主題曲又得「最佳主題曲獎」，對此他謂：「獎就唔嫌多，好開心自己參與嘅每個演出，同埋每個創作都有人賞識。完全冇諗到兩套未上映嘅電影，透過不同地方嘅電影展都有咁好成績，希望香港都可以快啲上映。」