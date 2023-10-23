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娛樂
2023-10-23 16:49:51

章子怡汪峰離婚早有先兆 21年曾一度傳婚變

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章子怡與汪峰的婚姻一直不被看好。

章子怡與汪峰於20155月結婚，同年年底於美國誕下女兒，並於2020年再在美國誕下兒子。章子怡一直視繼女小蘋果如親生女兒，與汪峰一家5口不時大晒合照，非常幸福。二人曾於2021年傳出婚變，但當時章子怡立即轉載黃安的帖文，表示︰「假的！！！峰哥明早該告誰告誰！黃安其後立即道歉，奈何2年後，最後還是離婚收場。

過去章子怡與汪峰不時大晒全家福，但今年2月，章子怡生日時，汪峰未有送上生日祝福，過去每一年老婆生日時，他都會立刻送上祝福的行徑大為不同

汪峰與章子怡過去不時大晒全家福。

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汪峰三度離婚

汪峰情路坎坷，他與章子怡的戀情一直不被看好，二人結婚前，他曾與四川某電視台主持人齊丹秘戀，他們在2003年結婚後，僅維持短短1年婚姻生活就離婚。後來他與18歲模特兒葛薈婕交往，女方雖懷孕，但他們並沒有結婚；到2010年，他再與圈外女友康作秘密結婚，直到2013年宣告離婚，眾人才得知他又結婚並離

汪峰曾一度要求葛薈婕為「小蘋果」(左)做親子鑑定。

章子怡曾跟霍啟山、以色列籍風險投資家Aviv Vivi Nevo及電視主持人撒貝寧交往，08年更曾與Aviv Vivi Nevo訂婚，但2年後分手。最後情定汪峰，是因為覺得對方十分貼心，能給予她安全感。汪峰曾表示，章子怡的父母一開始是反對，直至後來在敢登門拜訪。

汪峰與章子怡的婚姻一直不被看好，汪峰多次被指不配做章子怡老公。

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