章小蕙預告直播帶貨送100份禮物 網民受落

章小蕙出生富裕家庭購物從不看價錢牌，曾豪言：「飯可以不吃，衫不能不買。」成為一時佳話。她與鍾鎮濤曾愛得癡纏，但在1997年亞洲金融風暴後因資格失利，欠下2.5億元巨債。二人離婚後鍾鎮濤申請破產，章小蕙則以訴訟解決債務問題，其後在內地以「初代帶貨女王」闖出一番事業，贏得「時裝教母」、「潮流教母」等稱號。

初代帶貨女王闖出一片天

62歲章小蕙以超凍齡及優雅高貴的形象，獲得許多國際著名品牌贊助支持，其粉絲群數目龐大，靠帶貨已能享受奢華生活，但她不忘回饋粉絲。章小蕙日前預告會於1月18日今年首場直播帶貨活動中，會向觀眾送出100份親自挑選的禮物，當中包括國際品牌產品，更有特別訂制的高級茶具，非常豪氣！