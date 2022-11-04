童愛玲迎接50歲演《季前賽》拋棄姜濤 送親生仔赴英讀法律系

由MIRROR 成員姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士縉等孭飛的ViuTV劇集《季前賽》正在熱播，其中飾演姜B阿媽的49歲童愛玲，叫觀眾又恨又愛。劇中的童愛玲竟狠心拋下兩個兒子玩失蹤四年，姜濤無法原諒母親並將母親趕走的那種悲傷眼神，打從心裡責怪童愛玲：「兩個仔咁乖，點解咁都做得出？」而童愛玲單親媽媽的處境，遊走在自強與脆弱之間，背後會否又是為一個動人情節留下伏線呢？

本月23日滿50歲的童愛玲，多年未在幕前演出，是次低調復出，一做就是拋棄姜濤的媽媽，咪話無壓力，幸好童愛玲表示觀眾都很nice，會稱呼她做「孝媽(姜濤劇中飾演阿孝)」，甚至尊稱她為「奶奶」。童愛玲又指跟姜濤等年輕人合作，在他身上學到很多新事物，要不是跟姜濤合作的話，很多年輕人的事都不知道，這對她和親生兒子溝通有幫助。

童愛玲的親生仔年紀比姜濤細4年，雖她曾向媒體表示兒子「無姜濤咁乖咁生性，如果好似姜濤咁就好」，但事實上兒子好叻仔，現在正在美國University of Washington讀Law。童愛玲表示，原本自己也在美國陪兒子開學，後來接到ViuTV急call出席《季前賽》活動，所以才回港參與宣傳。講起兒子，童愛玲回想當年也會逼迫兒子讀書，「佢辛苦時我又辛苦」。後來有感兒子在香港讀書壓力大，在朋友介紹下認識了英國升學專家陳思銘Samuel Chan(英識教育合夥人)，繼而送兒子到英國入讀學術性較強的寄宿學校Shrewsbury School。兒子赴英留學後，童愛玲明顯感受到兒子的成長，比從前更有責任心，更懂得關心身邊的人：「兒子是獨子，沒甚麼照顧別人經驗，而且入學時間不長，但竟獲舍監安排，負責照顧同樣來自香港的學生，當香港學生的學長，這讓我覺得很神奇！」