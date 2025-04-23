童星Sophie Nyweide陳屍湖邊 得壽24歲 母親Shelly Gibson稱可能涉吸毒

以童星身份受到矚目的Sophie Nyweide，於4月14日離世，享年24歲，無數影迷感到惋惜。Sophie的具體死因尚待公布，只知她的屍體在內布拉斯加州一河畔旁被發現，警方表示有可疑 。
Sophie的影星母親Shelly Gibson，在接受媒體訪問時，指她從小她就對演戲充滿熱情，Shelly Gibson回憶道：「她在電影片場時，似乎是最快樂，總是很自在，因此演藝事業絕對不是她的負擔。」Shelly又在訪問稱，Sophie的死可能與吸毒有關，並指：「我不認識她死時和哪些人在一起。」Sophie的死因仍在調查，警方預計8周內會有結果。
Sophie Nyweide於2006年出道，於電影《Bella》中首次亮相，隨後出演了《珍愛姐妹情》、《New York City Serenade》。2009年，她因在電影《Mammoth》中飾演Gael García Bernal和Michelle Williams的女兒備受關注。之後還演出了《An Invisible Sign》和《挪亞：滅世啟示》(Noah)等電影。
Shelly Gibson稱表示：「Sophie的生命雖短，但她留下的電影和回憶，卻引起大家的共鳴，希望趁這一次機會，讓我們反思如何保護兒童。」