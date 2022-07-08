童時愛上你｜楊卓娜爆喊獲網民激讚 吳家樂為角色狂操扭計骰

無綫劇集《童時愛上你》昨晚播出第9集，焦點落在 Elsa (楊卓娜飾)及 Rock(吳家樂飾)兩夫妻身上。Rock 與 Elsa 現實中貌合神離，但在網上以「扭計俠」及「小女鞋」身份溝通時卻相處融洽，Rock 更一早知道 Elsa 就是「小女鞋」，但仍保守秘密繼續接觸「小 女鞋」尋求慰藉。隨着 Elsa 嗌離婚，Rock 終鼓起勇氣向 Elsa 自揭「扭計俠」身份， Elsa 對此不但未能接受，更怒摑 Rock 兼爆喊，深感內疚的 Rock 邊哭邊跪求原諒，可惜仍未能平息 Elsa 怒心，最後 Elsa 推跌 Rock 以扭計骰砌成的「肖像畫」憤然離去。

對於角色大獲好評，楊卓娜受訪時歸功於劇本說:「啲爆喊戲都係跟住劇本去做，只要放鬆自己投入個角色就 OK，完全冇刻意諗啲傷心嘢，因為劇本好，令到我情緒推動好自然，對演員嚟講係好大幫助。」雖然角色情緒起伏大，楊卓娜透露未有將負面情緒帶回家：「咁多年嚟都冇試過，可能未遇到過真係好精神分裂嘅角色。」至於吳家樂為演好「扭計俠」花了不少功夫，當家樂知道角色擅長玩扭計骰後，便開始在家中苦練。

楊卓娜 又指與家樂的決裂戲是其中一場最深刻場口，她說:「嗰場戲令到我好崩潰，同埋我要推冧嗰幅肖像畫，幅畫係公司嘅美指同道具部用咗好多時間同埋好多粒扭計骰砌出嚟，推冧佢真係好心痛。我真係好鍾意幅畫，嗰刻我真係有啲崩潰，覺得好對唔住 公司道具部嘅同事! 」據知這幅楊卓娜扭計骰肖像畫，總共動用了 672 個扭計骰，而 每個扭計骰要扭成所需圖案約耗時 20 分鐘，即共用了約 224 小時製作，一點都不簡單。 講到第三度與吳家樂演夫妻，楊卓娜 笑言:「嚟緊有套劇又係同佢做一對，但因為每次嘅角色同埋發揮都好唔同，一定唔會令到觀眾有悶嘅感覺，係有新鮮感同埋有趣嘅。」