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娛樂
2022-07-08 22:00:28

童時愛上你｜楊卓娜爆喊獲網民激讚 吳家樂為角色狂操扭計骰

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童時愛上你｜楊卓娜爆喊獲網民激讚 吳家樂為角色狂操扭計骰

角色大獲好評，楊卓娜歸功於劇本。

無綫劇集《童時愛上你》昨晚播出第9集，焦點落在 Elsa (楊卓娜飾) Rock(吳家樂飾)兩夫妻身上。Rock Elsa 現實中貌合神離，但在網上以「扭計俠」及「小女鞋」身份溝通時卻相處融洽，Rock 更一早知道 Elsa 就是「小女鞋」，但仍保守秘密繼續接觸「小 女鞋」尋求慰藉。隨着 Elsa 嗌離婚，Rock 終鼓起勇氣向 Elsa 自揭「扭計俠」身份， Elsa 對此不但未能接受，更怒摑 Rock 兼爆喊，深感內疚的 Rock 邊哭邊跪求原諒，可惜仍未能平息 Elsa 怒心，最後 Elsa 推跌 Rock 以扭計骰砌成的「肖像畫」憤然離去。

對於角色大獲好評，楊卓娜受訪時歸功於劇本說:「啲爆喊戲都係跟住劇本去做，只要放鬆自己投入個角色就 OK，完全冇刻意諗啲傷心嘢，因為劇本好，令到我情緒推動好自然，對演員嚟講係好大幫助。」雖然角色情緒起伏大，楊卓娜透露未有將負面情緒帶回家：「咁多年嚟都冇試過，可能未遇到過真係好精神分裂嘅角色。」至於吳家樂為演好「扭計俠」花了不少功夫，當家樂知道角色擅長玩扭計骰後，便開始在家中苦練。

楊卓娜 又指與家樂的決裂戲是其中一場最深刻場口，她說:「嗰場戲令到我好崩潰，同埋我要推冧嗰幅肖像畫，幅畫係公司嘅美指同道具部用咗好多時間同埋好多粒扭計骰砌出嚟，推冧佢真係好心痛。我真係好鍾意幅畫，嗰刻我真係有啲崩潰，覺得好對唔住 公司道具部嘅同事! 」據知這幅楊卓娜扭計骰肖像畫，總共動用了 672 個扭計骰，而 每個扭計骰要扭成所需圖案約耗時 20 分鐘，即共用了約 224 小時製作，一點都不簡單。 講到第三度與吳家樂演夫妻，楊卓娜 笑言:「嚟緊有套劇又係同佢做一對，但因為每次嘅角色同埋發揮都好唔同，一定唔會令到觀眾有悶嘅感覺，係有新鮮感同埋有趣嘅。」

吳家樂為演好「扭計俠」在家中苦練扭計骰。 楊卓娜第三度與吳家樂演夫妻。 劇中的Elsa未能接受Rock 就「扭計俠」，出手怒摑 Rock 兼爆喊。
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