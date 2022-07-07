童時愛上你｜糖妹爆喊戲獲讚演技自然 努力工作供細佬英國讀書

由高海寧、張振朗、陳展鵬及糖妹（黃山怡）主演嘅TVB劇集《童時愛上你》正在熱播中，劇情主要講述富家女雷紫彤（高海寧飾），因意外由女強人變回得八歲智商，仲同「Ding哥」丁宥迎（張振朗飾）假結婚做掩飾，而糖妹喺劇中就飾演馬來西亞華僑馬來雅，係彤彤嘅網上好友兼KOL Ding哥嘅粉絲。糖妹登場後，唔少網民都認為佢演技不俗又自然，紛紛留言大讚。

糖妹飾演嘅馬來雅，得知Ding哥需要錢時，佢就即刻借出50萬港幣俾佢應急，其後佢隻身嚟香港。之後，馬來雅提起自己借過錢俾Ding，不過Ding就即時否認。原來馬來雅係將錢俾咗Ding哥細佬丁宥基（關曜儁飾），知道真相後佢即時崩潰爆喊。唔少網民睇完都紛紛留言大讚佢演技不俗、順眼及喊戲情緒控制得宜等等。

獲網民大讚唱功

除咗演技獲得讚賞之外，糖妹早前以表演嘉賓參與其中一集《聲生不息》，當時佢與炎明熹、安崎合唱《我的驕傲》，三人一開始就飈高音，然後中段三重唱，令人聽出耳油。劉惜君仲話糖妹係「Mini陳慧嫻」，聲音同外貌都同陳慧嫻有幾分相似。另外，唔少內地網民亦大讚糖妹唱得好好同好可愛，期待佢更多嘅演出。

現年34歲嘅糖妹，喺2008年與潘雲峰（糖兄）以組合「糖兄妹」身份出道，二人喺頒獎禮上獲得多個新人獎項，但可惜組合只維持6年，喺2014年推出EP《動起來》後便甚少合體公開露面，而糖妹就話佢哋唔係拆夥。近年，除咗歌唱事業之外，佢亦有拍攝劇集、電影及主持等多線發展，成績尚算不錯。

勤力工作養家

糖妹努力工作，默默搵錢係由於佢爸爸已經退休，媽媽係家庭主婦，而佢身為長女，所以要一個人孭起成頭家，仲要供養細佢11年嘅細佬去英國讀書，每年大約28萬學費，實現佢去外國讀心理學嘅心願。糖妹曾接受傳媒訪問時話想細佬讀博士，會繼續供佢讀書，因為自己細個嘅時候都想去外國讀書，不過就未能實現，而細佬既然有清晰嘅目標，希望由細佬去完成自己嘅夢想，仲話投資喺屋企人身上係無價嘅。

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