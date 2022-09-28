童童程人富拜見「夢遺大師」劉以達 三人試食譚仔三哥新產品

食到讚不絕口

一向鍾情五小辣辣度的童童，對湯底讚不絕口：「並不是賣花讚花香，但這款湯底絕對帶給我驚喜！煳辣湯底和肉骨茶味道互相平衡融合，保留了新加坡肉骨茶的香氣及風味，再添加在焦香辣醇的煳辣湯底之上，相信只有擁有多年深厚熬製湯底經驗的譚仔三哥能做到。」

程人富則欣賞黑白胡椒不同辣味的層次配搭：「湯底中白胡椒的辛辣極為突出，而黑椒豬扒的椒香味濃，兩款不同的胡椒帶給我截然不同的的感覺，兩者完美碰撞，鮮香味美，極為過癮，連平時不太能吃五小辣度的我，雖然頭皮不斷出汗亦一口接一口停不下來！」而劉以達則認為米線中每一款食材均配搭完美：「好！好！好！焦香的湯底、香嫩的黑椒豬扒、輕蘸湯汁後仍香脆可口的金黃老油條，甚至作為配菜的白木耳和獨子蒜，每一樣食材的味道相互碰撞，其觸發的滋味烙印在味蕾上，這碗米線吃得人感動流淚！」