童童程人富拜見「夢遺大師」劉以達 三人試食譚仔三哥新產品

譚仔三哥米線（譚仔三哥）經過一年時間的籌備及研發，將推出全「辛」期間限定的「煳椒肉骨湯米線」，配以黑胡椒豬扒及老油條。他們邀請到久未露面的影視界前輩「夢遺大師」劉以達、YouTube頻道「小薯茄」人氣成員蔡曉童（童童）及程人富，率先試食全新米線，以及限定小食「清爽脆豬皮」和「鳳梨乳酸梳打」特飲。
食到讚不絕口
一向鍾情五小辣辣度的童童，對湯底讚不絕口：「並不是賣花讚花香，但這款湯底絕對帶給我驚喜！煳辣湯底和肉骨茶味道互相平衡融合，保留了新加坡肉骨茶的香氣及風味，再添加在焦香辣醇的煳辣湯底之上，相信只有擁有多年深厚熬製湯底經驗的譚仔三哥能做到。」
程人富則欣賞黑白胡椒不同辣味的層次配搭：「湯底中白胡椒的辛辣極為突出，而黑椒豬扒的椒香味濃，兩款不同的胡椒帶給我截然不同的的感覺，兩者完美碰撞，鮮香味美，極為過癮，連平時不太能吃五小辣度的我，雖然頭皮不斷出汗亦一口接一口停不下來！」而劉以達則認為米線中每一款食材均配搭完美：「好！好！好！焦香的湯底、香嫩的黑椒豬扒、輕蘸湯汁後仍香脆可口的金黃老油條，甚至作為配菜的白木耳和獨子蒜，每一樣食材的味道相互碰撞，其觸發的滋味烙印在味蕾上，這碗米線吃得人感動流淚！」
童童程人富開心見到達哥
首次與達哥合作的童童和程人富，一開始顯得極為緊張，未見平時鏡頭前的活潑，幸好達哥發揮其搞笑本色，才令兩位放鬆下來：「達哥是大前輩，所以一見面時不敢造作，但他非常照顧我們，看到我們吃得滿頭大汗，更貼心地問三哥姐姐多送來幾杯鳳梨乳酸梳打特飲，好讓我們能極速解辣。」
久未露面的達哥亦自爆是譚仔三哥粉絲，更以「大師」口吻道：「一字記之曰『緣』，我與三哥有緣！試問在香港有誰未曾吃過譚仔三哥？多款原創的湯底集香、麻、辛、辣於一身，加上爽滑有嚼勁的米線，以及不斷推陳出新的創新限定湯底、小食和特飲，始終如一的保持水準，實在難以令人不愛。」