端午節｜無綫龍舟隊包尾 安德尊寸王俊棠領隊未贏過

今年的端午節終於迎來龍舟競賽，大埔、沙田及香港仔都有來龍舟競賽舉行。無綫再度派出龍舟隊出戰沙田的無綫盃，並由元老級人馬王俊棠率領一眾同事划龍舟，同時應屆港姐亦有到場為他們打氣。 安德尊與麥美恩主持《癸卯年沙田龍舟競渡》，他提到以往港姐都會落場打氣，著她透過鏡頭為一眾無綫同事打氣，其後安德尊稱沙田現場有港姐授旗儀式，麥美恩說︰「有佢哋鼓勵、打氣就算輸咗唔緊要！」之後安德尊說︰「係未能勝出！每年都係棠哥王俊棠帶領，咁多年贏過！」鏡頭播出四位港姐分享現場看龍舟的感受，並為無綫龍舟隊打氣。安德尊在直播室說︰「我哋都有幫佢哋打氣，等唔好輸咁多！」

王俊棠有信心拎冠軍 節目亦播出無綫龍舟隊訓練的情況，安德尊問到「是否又係王俊棠領軍呀？」麥美恩著他看片段便知。之後見到有份參與划龍舟的藝人直言要贏比賽不容易，因為要划二百漿，但他們划到百幾漿已經頂唔順，然而會努力，全力以赴。其後鏡頭再播出無綫龍舟隊現場情況，眾人非常熱血。問到訓練了多久，王俊棠笑言「瞓就瞓咗好耐，練就唔記得練幾多，但都練咗好耐。」他又笑言大家目標是要拎冠軍，並指今年有好多後生仔，相信一定會贏。

無綫龍舟隊包尾排第7 來到無綫盃，無綫龍舟隊在第5賽道，但遙遙領先的是香港海關、房屋署、東華三院等，鏡頭一直都影不到無綫龍舟隊，就連現場旁述的鍾志也說︰「望穿秋水都未見TVB隊。」未幾見到無綫龍舟隊包尾過終點，鍾志光說︰「見啦！見啦！加多兩錢肉緊，都完成到賽事，名次就唔好提啦！」他續說9支隊伍，都能拿到第7名，雖然也是包尾隊伍，但公司的隊伍依然很受現場觀眾歡迎，並祝賀公司同事全力參與。其後鏡頭轉回直播室，安德尊未有評論無綫龍舟隊，只與麥美恩繼續談一些習俗。